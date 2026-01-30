Por qué se dan tamales el 2 de febrero: el origen 'oculto' detrás del Día de la Candelaria

Día de la Candelaria

Tiene su origen en dos pasajes bíblicos que hacen referencia tanto a la purificación de la Virgen María y la presentación del Niño Jesús al templo, tal como marcaban las leyes de ese entonces.

La Ley de Moisés establecía que toda mujer que diera a luz debía presentarse al templo 40 días después para purificarse, por lo que la fecha quedó establecida el 2 de febrero, ya que el nacimiento de Jesucristo ocurrió el 25 de diciembre fecha que adoptó la Iglesia en el siglo III o IV, coincidiendo con la celebración romana del "Sol Invicto".

Simeón acudió al templo el mismo día que José y María, por lo que de acuerdo a los relatos, tomó al recién nacido Jesucristo y lo llamó: “Luz para alumbrar a las naciones”. Actualmente, se acostumbra acudir con velas a escuchar misa y que los sacerdotes las bendigan sus figuras, para que después, en los hogares, se tenga presente la luz de que trajo Dios al mundo, de acuerdo a las creencias católicas.

