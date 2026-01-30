Fallas en IMSS Bienestar deja a 26,000 trabajadores sin recibos de nómina en plena quincena

Portal de nómina IMSS Bienestar falla en medio de la quincena

El Poanom es la plataforma digital del IMSS Bienestar para que sus trabajadores puedan consultar y descargar sus recibos de nómina, un documento esencial para llevar control y seguimiento de su situación laboral.

Sin embargo, el sitio oficial https://poanom.imssbienestar.gob.mx/ tiene problemas de conexión en la segunda quincena de enero de 2026.

En una consulta durante este viernes realizada por Expansión, el Poanom muestra el anuncio directo de “No se puede acceder a este sitio web”.

El Instituto no ha compartido una postura sobre las fallas en la plataforma.

Esto puede dificultar la consulta y descarga de recibos de nómina del personal del IMSS Bienestar, que cuenta con más de 26,000 trabajadores que laboran para brindar servicios de salud a comunidades de alta marginación, rurales y suburbanas que suelen estar alejadas.