Los médicos, enfermeros y en general los trabajadores del IMSS Bienestar no pueden consultar o descargar sus recibos de nómina en esta quincena de manera inmediata debido a que el Portal de Autoservicio de Nómina, o Poanom, tiene problemas de funcionamiento.
Fallas en IMSS Bienestar deja a 26,000 trabajadores sin recibos de nómina en plena quincena
Portal de nómina IMSS Bienestar falla en medio de la quincena
El Poanom es la plataforma digital del IMSS Bienestar para que sus trabajadores puedan consultar y descargar sus recibos de nómina, un documento esencial para llevar control y seguimiento de su situación laboral.
Sin embargo, el sitio oficial https://poanom.imssbienestar.gob.mx/ tiene problemas de conexión en la segunda quincena de enero de 2026.
En una consulta durante este viernes realizada por Expansión, el Poanom muestra el anuncio directo de “No se puede acceder a este sitio web”.
El Instituto no ha compartido una postura sobre las fallas en la plataforma.
Esto puede dificultar la consulta y descarga de recibos de nómina del personal del IMSS Bienestar, que cuenta con más de 26,000 trabajadores que laboran para brindar servicios de salud a comunidades de alta marginación, rurales y suburbanas que suelen estar alejadas.
¿Cómo descargar los recibos de nómina?
De acuerdo con el IMSS Bienestar, con Poanom es más sencillo la descarga de recibos de nómina, ya que los trabajadores no deben indicar algo adicional. Pueden aparecer como “Comprobantes de Percepciones”, “Recibos de pago” o “Nómina electrónica”.
Localiza la opción y el sitio desplegará opciones para seleccionar el periodo: por quincena, mes o año que deseas consultar. Una vez que encuentres el recibo que necesitas, podrás descargarlo en tu dispositivo.
¿Cómo hacer una cuenta en el Poanom del IMSS-Bienestar?
Crear una cuenta en Poanom es un proceso sencillo y requiere de pocos datos, solo debes seguir los siguientes pasos:
1. Ingresa a https://poanom.imssbienestar.gob.mx/ y desplegará la pantalla principal. Busca la opción al final de crear cuenta y da clic.
2. El sitio te direccionará a una pantalla nueva para llenar los diferentes campos con tu información para hacer la cuenta. Necesitarás tu CURP, RFC, correo electrónico, número de teléfono y crear una contraseña.
Es importante que tus datos sean correctos y congruentes a los que otorgaste para ingresar al IMSS-Bienestar, ya que el sistema los localizará con la Base de Datos.
3. Confirma la información, y autoriza los Avisos de Privacidad para continuar.
Y listo. Tendrás tu cuenta lista. Vuelve al inicio del menú e ingresa tu CURP y contraseña para acceder al sistema.
El Poanom del IMSS Bienestar está orientado para sus trabajadores, que pueden ser médicos, enfermeros, brigadistas y personal administrativo, y facilitarles la descarga sus Comprobantes de Percepciones y Descuentos de Nómina, mejor conocidos como recibos de nómina, desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.
Desde el portal, que es gestionado por el Sistema de Administración de Nómina, también se puede consultar los Avisos de Alta y Modificación de sueldo en el ISSSTE, el historial de pagos y los detalles del ingreso y deducciones.
Recuperar cuenta
En caso de que hayas olvidado tu contraseña, el proceso de restablecimiento es muy sencillo a otras cuentas personales. Solo ubica en el menú iniciar la opción de "¿Se te olvidó la contraseña? Recuperala", y te llevará a un menú donde deberás ingresar tu CURP y RFC.
Te llegará al correo electrónico vinculado los pasos para seguir. Revisa tu bandeja de entrada y correos Spam.
El procedimiento de restablecimiento tarda hasta 5 minutos.