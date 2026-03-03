¿El Estadio Azteca se quedará sin Mundial 2026? Ollamani reconoce el riesgo ante sus accionistas

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, está cada vez más cerca. Sin embargo, una de las obras clave para el torneo —el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca)— mantiene en alerta a aficionados y organizadores.

Los trabajos de remodelación continúan tanto en el interior como en el exterior del histórico inmueble de la Ciudad de México, lo que ha generado dudas sobre si estará listo para el jueves 11 de junio, fecha programada para el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El calendario aprieta aún más porque la reinauguración del estadio está prevista para el 28 de marzo, en un duelo entre la Selección Mexicana y Portugal, equipo encabezado por Cristiano Ronaldo. A pesar de ello, persisten las interrogantes sobre el avance y la conclusión de las obras.

En su informe del cuarto trimestre de 2025 , Grupo Ollamani —la empresa surgida de la escisión de Grupo Televisa y responsable, entre otros activos, de la remodelación del estadio y la administración del Club América— reconoce los riesgos asociados con los tiempos de entrega del proyecto.