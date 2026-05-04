En una alforja, Trump carga al Grogu, un animal diminuto que recuerda al maestro Yoda.

El demócrata Obama utiliza la conmemoración para un motivo totalmente diferente: promocionar su museo-biblioteca presidencial, que se prepara para abrir sus puertas el 19 de junio en Chicago.

Obama apeló al actor que encarnó a Luke Skywalker, Mark Hamill, para promover la venta de billetes para visitar el edificio.

El Centro Presidencial Obama es "un lugar para reunirse, inspirarse y convertirse en una fuerza", asegura el expresidente junto al actor.

El Centro Presidencial Obama en Chicago ha sido criticado por Trump por su coste, que puede recordar a algunas construcciones imperiales de la Guerra de las Galaxias.

May the Fourth be with YOU, from the Obama Presidential Center.



Opening June 19. @BarackObama @MarkHamill pic.twitter.com/OzhhUzD789 — The Obama Foundation (@ObamaFoundation) May 4, 2026

Trump por su parte tiene sus propios problemas arquitectónicos en la Casa Blanca, donde su pretensión de construir un gran salón de baile en el ala Este se topó con la oposición de conservacionistas y un juez, que intenta paralizar las obras.