Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

¿A qué hora serán los partidos del Mundial 2026 en México y cuándo debutará el Tri?

El torneo más grande en la historia del futbol tendrá jornadas con hasta seis partidos y encuentros repartidos en distintos horarios a lo largo del día.
lun 11 mayo 2026 02:44 PM
cuando-empieza-mundial-2026
El Mundial 2026 apunta a romper récords de audiencia y consumo digital. (X: @FIFAWorldCup)

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y, además de ser el torneo más grande en la historia, también cambiará por completo la rutina de millones de aficionados en México.

Con 48 selecciones, 104 partidos y sedes repartidas entre México, EU y Canadá, el torneo tendrá encuentros desde media mañana hasta altas horas de la noche en horario del centro de México.

Eso significa que habrá partidos estelares en plena jornada laboral, mientras que otros terminarán cerca de las 22:00 horas.

Publicidad

¿A qué hora jugará México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana tendrá horarios relativamente accesibles para la fase de grupos, especialmente pensando en la audiencia nacional.

Estos son los partidos confirmados del Tri en horario del centro de México:

Jueves 11 de junio

México vs Sudáfrica — 13:00 horas — Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte/Azteca)

Jueves 18 de junio

México vs República de Corea — 19:00 horas — Estadio Guadalajara (Estadio Akron)

Miércoles 24 de junio

México vs República Checa — 19:00 horas — Estadio Ciudad de México (Estadio Akron)

El debut mundialista del Tri será además el partido inaugural del torneo, con un horario que apunta a romper niveles de audiencia en televisión y plataformas digitales.

estadio cdmx albergará mundial 2026
México debutará ante Sudáfrica el 11 de junio a las 13:00 horas. (Foto: Rodrigo Oropeza/Getty Images)

Los partidos más atractivos del Mundial y sus horarios en México

Aunque el calendario completo contempla 104 encuentros, varios duelos destacan desde ahora por su peso histórico, deportivo o mediático.

Estos serán algunos de los partidos más llamativos en horario del centro de México, según el calendario oficial de la FIFA :

Brasil vs Marruecos — sábado 13 de junio — 16:00 horas

Alemania vs Curazao — domingo 14 de junio — 11:00 horas

Países Bajos vs Japón — domingo 14 de junio — 14:00 horas

España vs Cabo Verde — lunes 15 de junio — 10:00 horas

Francia vs Senegal — martes 16 de junio — 13:00 horas

Argentina vs Argelia — martes 16 de junio — 19:00 horas

Inglaterra vs Croacia — miércoles 17 de junio — 14:00 horas

Brasil vs Haití — viernes 19 de junio — 19:00 horas

Alemania vs Costa de Marfil — sábado 20 de junio — 14:00 horas

Argentina vs Austria — lunes 22 de junio — 11:00 horas

Inglaterra vs Ghana — martes 23 de junio — 14:00 horas

Uruguay vs España — viernes 26 de junio — 18:00 horas

Colombia vs Portugal — sábado 27 de junio — 17:30 horas

Jordania vs Argentina — sábado 27 de junio — 20:00 horas

Otra oportunidad: FIFA libera nueva venta de boletos para el Mundial 2026
El Mundial 2026 tendrá partidos entre las 10:00 y las 22:00 horas en México. (Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

Publicidad

Así quedarán los bloques de horarios en México

La fase de grupos tendrá partidos repartidos en distintos horarios a lo largo del día, aunque eso no significa que habrá encuentros de forma continua desde la mañana hasta la noche.

En horario del centro de México, los partidos podrán comenzar en estos bloques dependiendo de la jornada:

-10:00 horas

-11:00 horas

-13:00 horas

-14:00 horas

-16:00 horas

-17:00 horas

-17:30 horas

-18:00 horas

-19:00 horas

-20:00 horas

-21:00 horas

-22:00 horas

En promedio habrá cuatro partidos por día durante la fase de grupos, aunque en las últimas jornadas de cada sector el número podría subir hasta seis encuentros, varios de ellos disputándose de manera simultánea.

Pablo Vazquez mundial cdmx.jpg
CDMX

Mundial 2026: CDMX desplegará 56,000 policías para garantizar la seguridad

Un Mundial diseñado para la televisión y el streaming

La distribución de horarios deja ver la estrategia comercial detrás del torneo: FIFA buscará mantener audiencias activas durante prácticamente todo el día en América, Europa y parte de Asia.

A diferencia de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, donde varios partidos se disputaron aún de madrugada para el público mexicano, la edición 2026 tendrá horarios mucho más cómodos para el mercado nacional.

Eso podría traducirse en mayores niveles de audiencia, consumo en plataformas digitales y actividad en redes sociales, especialmente porque muchos encuentros caerán en horarios laborales y escolares.

Ni Televisa ni Banorte: ¿quién es el verdadero dueño del Estadio Azteca para el Mundial 2026?
Empresas

Ni Televisa ni Banorte: ¿quién es el verdadero dueño del Estadio Azteca para el Mundial 2026?

Publicidad

¿Y las rondas finales?

La FIFA ya confirmó las fechas clave de eliminación directa, sin embargo, todavía no se definen los horarios:

-Los dieciseisavos arrancarán el 28 de junio.

-Los octavos de final comenzarán el 4 de julio.

-Las semifinales se disputarán el 14 y 15 de julio.

-La final será el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

México también será sede de partidos de eliminación directa, incluido un encuentro de octavos de final en el Estadio Ciudad de México.

La Copa del Mundo de 2026 no solo será la más grande de la historia por número de equipos y partidos. También apunta a convertirse en el Mundial más consumido en streaming y dispositivos móviles, con futbol prácticamente durante todo el día para los aficionados mexicanos.

Tags

United 2026 Futbol

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad