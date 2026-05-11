La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y, además de ser el torneo más grande en la historia, también cambiará por completo la rutina de millones de aficionados en México.

Con 48 selecciones, 104 partidos y sedes repartidas entre México, EU y Canadá, el torneo tendrá encuentros desde media mañana hasta altas horas de la noche en horario del centro de México.

Eso significa que habrá partidos estelares en plena jornada laboral, mientras que otros terminarán cerca de las 22:00 horas.