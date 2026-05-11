Brasil vs Marruecos — sábado 13 de junio — 16:00 horas
Alemania vs Curazao — domingo 14 de junio — 11:00 horas
Países Bajos vs Japón — domingo 14 de junio — 14:00 horas
España vs Cabo Verde — lunes 15 de junio — 10:00 horas
Francia vs Senegal — martes 16 de junio — 13:00 horas
Argentina vs Argelia — martes 16 de junio — 19:00 horas
Inglaterra vs Croacia — miércoles 17 de junio — 14:00 horas
Brasil vs Haití — viernes 19 de junio — 19:00 horas
Alemania vs Costa de Marfil — sábado 20 de junio — 14:00 horas
Argentina vs Austria — lunes 22 de junio — 11:00 horas
Inglaterra vs Ghana — martes 23 de junio — 14:00 horas
Uruguay vs España — viernes 26 de junio — 18:00 horas
Colombia vs Portugal — sábado 27 de junio — 17:30 horas
Jordania vs Argentina — sábado 27 de junio — 20:00 horas
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Así quedarán los bloques de horarios en México
La fase de grupos tendrá partidos repartidos en distintos horarios a lo largo del día, aunque eso no significa que habrá encuentros de forma continua desde la mañana hasta la noche.
En horario del centro de México, los partidos podrán comenzar en estos bloques dependiendo de la jornada:
-10:00 horas
-11:00 horas
-13:00 horas
-14:00 horas
-16:00 horas
-17:00 horas
-17:30 horas
-18:00 horas
-19:00 horas
-20:00 horas
-21:00 horas
-22:00 horas
En promedio habrá cuatro partidos por día durante la fase de grupos, aunque en las últimas jornadas de cada sector el número podría subir hasta seis encuentros, varios de ellos disputándose de manera simultánea.
Un Mundial diseñado para la televisión y el streaming
La distribución de horarios deja ver la estrategia comercial detrás del torneo: FIFA buscará mantener audiencias activas durante prácticamente todo el día en América, Europa y parte de Asia.
A diferencia de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, donde varios partidos se disputaron aún de madrugada para el público mexicano, la edición 2026 tendrá horarios mucho más cómodos para el mercado nacional.
Eso podría traducirse en mayores niveles de audiencia, consumo en plataformas digitales y actividad en redes sociales, especialmente porque muchos encuentros caerán en horarios laborales y escolares.
La FIFA ya confirmó las fechas clave de eliminación directa, sin embargo, todavía no se definen los horarios:
-Los dieciseisavos arrancarán el 28 de junio.
-Los octavos de final comenzarán el 4 de julio.
-Las semifinales se disputarán el 14 y 15 de julio.
-La final será el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.
México también será sede de partidos de eliminación directa, incluido un encuentro de octavos de final en el Estadio Ciudad de México.
La Copa del Mundo de 2026 no solo será la más grande de la historia por número de equipos y partidos. También apunta a convertirse en el Mundial más consumido en streaming y dispositivos móviles, con futbol prácticamente durante todo el día para los aficionados mexicanos.