Dan luz verde a la alianza entre Ollamani y General Atlantic

La operación se realizó a través de una nueva empresa llamada Controladora Deportiva Águilas, creada específicamente para agrupar al Club América, el Estadio Banorte y los terrenos aledaños al inmueble, se lee en el comunicado más reciente .

Dentro de esta sociedad, General Atlantic adquirió el 49% de participación, mientras que Grupo Ollamani conservará el 51%, por lo que seguirá teniendo el control de las decisiones estratégicas y la dirección del negocio.

La transacción se concretó después de que se cumplieran todas las condiciones regulatorias y corporativas necesarias, incluida la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio y la aprobación de los accionistas de Ollamani en febrero pasado.

De acuerdo con los documentos de la operación, la empresa fue valuada en 490 millones de dólares, lo que coloca el valor de la participación adquirida por General Atlantic en más de 200 millones de dólares.

La alianza busca impulsar el crecimiento comercial, deportivo e inmobiliario del grupo, especialmente alrededor del estadio y de la marca América, en un contexto marcado por la modernización del inmueble y la cercanía del Mundial de 2026.