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Dan luz verde para que Azcárraga venda la mitad del América y el Estadio Azteca, ¿qué gana?

La alianza con General Atlantic busca transformar al América y al estadio en un negocio global de entretenimiento, tecnología y desarrollo inmobiliario.
lun 18 mayo 2026 02:19 PM
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America v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2022 Liga MX
Ollamani recibió autorización para vender el 49% del América y del Estadio Banorte. (HECTOR VIVAS/Getty Images)

Grupo Ollamani, la empresa surgida tras la escisión de Grupo Televisa y presidida por Emilio Azcárraga Jean, recibió la autorización para concretar la venta del 49% de activos estratégicos como el Club América y el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca .

Aunque la operación había sido anunciada desde diciembre pasado, todavía faltaba la aprobación de las autoridades mexicanas para que el fondo de inversión General Atlantic pudiera concretar su llegada al llamado Nido de Coapa.

Con ello, la empresa de la familia Azcárraga cederá prácticamente la mitad de su negocio futbolístico, aunque mantendrá el control de la operación. El objetivo de la alianza, según lo informado por Ollamani, es fortalecer y potenciar sus activos deportivos, comerciales e inmobiliarios de cara a una nueva etapa de crecimiento.

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Dan luz verde a la alianza entre Ollamani y General Atlantic

La operación se realizó a través de una nueva empresa llamada Controladora Deportiva Águilas, creada específicamente para agrupar al Club América, el Estadio Banorte y los terrenos aledaños al inmueble, se lee en el comunicado más reciente .

Dentro de esta sociedad, General Atlantic adquirió el 49% de participación, mientras que Grupo Ollamani conservará el 51%, por lo que seguirá teniendo el control de las decisiones estratégicas y la dirección del negocio.

La transacción se concretó después de que se cumplieran todas las condiciones regulatorias y corporativas necesarias, incluida la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio y la aprobación de los accionistas de Ollamani en febrero pasado.

De acuerdo con los documentos de la operación, la empresa fue valuada en 490 millones de dólares, lo que coloca el valor de la participación adquirida por General Atlantic en más de 200 millones de dólares.

La alianza busca impulsar el crecimiento comercial, deportivo e inmobiliario del grupo, especialmente alrededor del estadio y de la marca América, en un contexto marcado por la modernización del inmueble y la cercanía del Mundial de 2026.

Grupo Ollamani
Ollamani recibió autorización para vender el 49% del América y del Estadio Banorte. (Grupo Ollamani)

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¿Qué busca Ollamani con esta alianza?

Además de obtener liquidez con la operación, el grupo busca acelerar la transformación del negocio alrededor del América y del estadio mediante herramientas tecnológicas, análisis de datos y nuevos desarrollos comerciales.

Uno de los principales atractivos para la empresa es el acceso a la experiencia de Kraft Analytics Group (KAGR), firma ligada a los New England Patriots de la NFL y especializada en plataformas para entender hábitos de consumo, fortalecer la relación con aficionados y mejorar la experiencia en eventos deportivos.

La alianza también apunta a aprovechar el potencial inmobiliario y comercial de la zona de Coapa, particularmente en los terrenos que rodean el estadio, considerados estratégicos para futuros proyectos.

Todo esto ocurre en un momento clave por la cercanía del Mundial de 2026, que servirá como vitrina internacional para relanzar el estadio y fortalecer la marca América dentro y fuera de México.

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¿Quién es General Atlantic, el nuevo socio del América?

General Atlantic es un fondo de inversión estadounidense fundado en 1980 y especializado en impulsar empresas con potencial de crecimiento a largo plazo.

La firma administra alrededor de 118 mil millones de dólares y tiene presencia en 20 países. En México opera desde 2015, donde ha invertido cerca de 3 mil millones de dólares en distintas compañías.

Ahora se convirtió en socio del Club América y del Estadio Banorte tras adquirir el 49% de Controladora Deportiva Águilas, empresa creada por Ollamani para concentrar esos activos.

Además del capital, General Atlantic aportará herramientas tecnológicas y estrategias de análisis de datos mediante una alianza con Kraft Analytics Group (KAGR), firma ligada a los New England Patriots de la NFL. El objetivo es modernizar la operación del club, fortalecer la experiencia de los aficionados y potenciar el negocio alrededor del estadio.

General Atlantic
General Atlantic invertirá más de 200 millones de dólares en la operación.

Azcárraga y Ollamani siguen siendo los dueños mayoritarios

Pese al tamaño de la operación y a la entrada de un fondo internacional, el control real del negocio no cambió de manos. La estructura fue diseñada para que Emilio Azcárraga Jean y Grupo Ollamani mantuvieran el mando sobre las decisiones clave.

En los hechos, General Atlantic funcionará como un socio financiero y estratégico, pero no como el propietario principal del proyecto. El grupo de Azcárraga seguirá definiendo el rumbo deportivo, comercial y corporativo del América y de los activos vinculados al estadio.

¿Cuántos millones debe la empresa de Emilio Azcárraga Ollamani a Banorte por el nuevo Estadio Azteca?
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¿Cuántos millones debe la empresa de Emilio Azcárraga a Banorte por el nuevo Estadio Azteca?

La operación refleja una tendencia cada vez más común en el futbol internacional: clubes históricos que buscan capital externo para crecer, modernizarse y competir comercialmente, sin perder identidad ni control interno.

También deja ver un cambio en la visión del negocio. Más allá del equipo de futbol, el interés está en convertir al entorno del estadio y la marca América en una plataforma de entretenimiento, tecnología y desarrollo comercial con alcance internacional.

Para Ollamani, el reto ahora será demostrar que la entrada de un socio global puede traducirse en mejores ingresos, modernización y expansión, sin afectar el control que históricamente ha tenido la familia Azcárraga sobre uno de los clubes más poderosos del futbol mexicano.

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Emilio Azcárraga Jean Futbol

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