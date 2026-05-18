Grupo Ollamani, la empresa surgida tras la escisión de Grupo Televisa y presidida por Emilio Azcárraga Jean, recibió la autorización para concretar la venta del 49% de activos estratégicos como el Club América y el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca .
Aunque la operación había sido anunciada desde diciembre pasado, todavía faltaba la aprobación de las autoridades mexicanas para que el fondo de inversión General Atlantic pudiera concretar su llegada al llamado Nido de Coapa.
Con ello, la empresa de la familia Azcárraga cederá prácticamente la mitad de su negocio futbolístico, aunque mantendrá el control de la operación. El objetivo de la alianza, según lo informado por Ollamani, es fortalecer y potenciar sus activos deportivos, comerciales e inmobiliarios de cara a una nueva etapa de crecimiento.