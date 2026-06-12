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¿Qué partidos del Mundial pasarán por TV abierta este viernes 12 de junio y cuáles por ViX?

Solo uno de los dos partidos de este viernes irá por TV abierta; el resto será exclusivo de ViX. Aquí te explicamos la distribución y horarios.
vie 12 junio 2026 08:03 AM
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El Mundial 2026 continúa este viernes 12 de junio con dos partidos de fase de grupos. (Rodrigo Oropeza/AFP)

Este viernes 12 de junio se disputa la segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el debut de dos de los tres anfitriones, Estados Unidos y Canadá, luego de que México arrancó el torneo con victoria este jueves en la Ciudad de México.

En este contexto, surge la duda entre los aficionados sobre qué partidos podrán verse por televisión abierta, la vía más accesible para seguir el torneo, aunque con una oferta limitada: solo 32 de los 104 encuentros estarán disponibles en estas señales.

El resto de los partidos tiene transmisión exclusiva en ViX, la plataforma de Televisa que concentra la totalidad del Mundial. Su acceso requiere un paquete de 999 pesos, más una suscripción mensual de 149 pesos.

Por ello, una parte de la audiencia busca identificar qué encuentros irán por TV abierta, ya sea para evitar costos adicionales o para no recurrir a transmisiones pirata, que pueden implicar riesgos en calidad, estabilidad y seguridad.

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¿Quiénes juegan y a qué hora?

De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, este viernes se disputan dos partidos: Canadá vs Bosnia y Herzegovina a las 13:00 horas, correspondiente al Grupo B, y Estados Unidos vs Paraguay a las 19:00 horas, del Grupo D.

Se trata del debut de dos de los países anfitriones, lo que marca el inicio de su participación en el torneo dentro de territorio norteamericano.

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¿Qué partidos del Mundial irán por TV abierta este viernes 12 de junio?

El único partido de la jornada que se transmitirá por televisión abierta será el Estados Unidos vs Paraguay, programado a las 19:00 horas, a través de Canal 5 de Televisa y Azteca 7 de TV Azteca.

En tanto, el Canadá vs Bosnia y Herzegovina, del Grupo B y programado a las 13:00 horas, estará disponible únicamente en la plataforma ViX.

De esta forma, al igual que en la jornada anterior, solo uno de los dos encuentros podrá verse en señal abierta, mientras que el resto de la oferta del día requiere acceso por streaming de pago.

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El peligro de las señales pirata

Ante la limitada oferta de partidos en televisión abierta y el costo de las plataformas oficiales, algunos aficionados recurren a transmisiones no autorizadas para seguir el Mundial.

Sin embargo, estas señales pirata representan un riesgo: suelen ofrecer baja calidad de imagen y cortes constantes, pero también pueden exponer a los usuarios a páginas con publicidad engañosa, robo de datos o malware.

Además del problema de seguridad digital, se trata de contenido ilegal que vulnera los derechos de transmisión adquiridos por las plataformas oficiales, como ViX y las televisoras con señal abierta.

En este contexto, las autoridades y expertos en seguridad digital recomiendan evitar este tipo de sitios y optar por las vías oficiales de transmisión, incluso si la oferta en televisión abierta es limitada.

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¿Cuánto dura el Mundial 2026?

El Mundial 2026 será el más largo en la historia del torneo, con una duración de poco más de un mes: inicia el 11 de junio y concluye el 19 de julio.

Además, será la primera edición con 48 selecciones participantes, lo que eleva el total a 104 partidos a lo largo del certamen.

Se trata de un torneo extenso y continuo, por lo que resulta clave consultar diariamente el calendario de juegos para no perder detalle de la actividad.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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