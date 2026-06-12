¿Qué partidos del Mundial pasarán por TV abierta este viernes 12 de junio y cuáles por ViX?

Este viernes 12 de junio se disputa la segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el debut de dos de los tres anfitriones, Estados Unidos y Canadá, luego de que México arrancó el torneo con victoria este jueves en la Ciudad de México.

En este contexto, surge la duda entre los aficionados sobre qué partidos podrán verse por televisión abierta, la vía más accesible para seguir el torneo, aunque con una oferta limitada: solo 32 de los 104 encuentros estarán disponibles en estas señales.

El resto de los partidos tiene transmisión exclusiva en ViX, la plataforma de Televisa que concentra la totalidad del Mundial. Su acceso requiere un paquete de 999 pesos, más una suscripción mensual de 149 pesos.

Por ello, una parte de la audiencia busca identificar qué encuentros irán por TV abierta, ya sea para evitar costos adicionales o para no recurrir a transmisiones pirata, que pueden implicar riesgos en calidad, estabilidad y seguridad.