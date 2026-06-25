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¿Dónde será el Mundial de 2030? Así se celebrarán los 100 años de la Copa del Mundo

La FIFA celebrará el centenario del torneo con partidos en los países donde nació la historia mundialista y una organización sin precedentes.
jue 25 junio 2026 05:02 PM
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Uruguay albergará uno de los partidos inaugurales como homenaje al primer Mundial de 1930.
Uruguay albergará uno de los partidos inaugurales como homenaje al primer Mundial de 1930. (Archivo)

México ya aseguró su pase a los dieciseisavos de final de este Mundial y, aunque aún falta poco menos de un mes para conocer al ganador de esta edición, la FIFA ya tiene claro que el próximo festejo de la Copa del Mundo tendrá que superar lo que estamos viviendo para conmemorar sus 100 años.

En 2030, promete ser el más ambicioso, ya que, por primera vez en la historia, el campeonato será recibido por más de un país. Para la siguiente edición, la FIFA tiene preparado marcar historia para recordar el centenario del campeonato, con homenajes al primer Mundial y visitar a más de un continente.

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Los 100 años del Mundial

El 21 de mayo de 1904 en París, representantes de Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, España, Suecia y Suiza fundaron la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) con el objetivo de unificar las reglas del futbol y organizar competencias internacionales.

Actualmente, la FIFA tiene 211 federaciones afiliadas, en comparación la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está conformada por 193 Estados miembros.

El crecimiento de la FIFA estuvo ligado a la primera Copa del Mundo organizada por Uruguay en 1930. Con el paso de las décadas, el torneo se convirtió en la principal fuente de ingresos de la organización debido a la venta de derechos de transmisión, patrocinios y licencias comerciales.

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Sin embargo, la Federación también ha estado envuelta en escándalos, como en 2015, cuando autoridades de Estados Unidos y Suiza destaparon una red de corrupción que involucró a altos funcionarios del futbol internacional.

Las investigaciones revelaron sobornos, lavado de dinero y fraude relacionados con contratos comerciales y derechos de transmisión por más de dos décadas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a decenas de directivos y empresarios deportivos de participar en un esquema de corrupción.

El problema escaló hasta la renuncia del entonces presidente de la FIFA, Sepp Blatter, y se cuestionó la elección de las sedes de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Actualmente, Gianni Infantino preside la Federación con una trayectoria amplia en el mundo del futbol.

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¿Qué países serán anfitriones?

En diciembre de 2024, la FIFA confirmó que el Mundial de 2030 tendría a más de un país sede y, en esta ocasión, será organizado por España, Portugal y Marruecos, países que van a concentrar la mayor parte de los encuentros del torneo.

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España, Portugal y Marruecos serán los principales anfitriones del torneo. (FIFA)

La designación fue aprobada por el Congreso de la FIFA después de un proceso de candidatura conjunta respaldado por las confederaciones de Europa (UEFA) y África (CAF).

Esta edición será la primera ocasión en que una Copa del Mundo se dispute simultáneamente en Europa y África. Además, Marruecos se convertirá en el segundo país africano en organizar el torneo, después de Sudáfrica en 2010, mientras que España volverá a ser sede tras el Mundial de 1982. Portugal, por su parte, albergará por primera vez partidos de una Copa del Mundo masculina.

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Estos tres países serán los encargados de organizar los 101 partidos principales del campeonato, con la razón de conmemorar el centenario del torneo teniendo presente los lugares donde comenzó la historia mundialista hace un siglo.

Además, España, Portugal y Marruecos como anfitriones principales tendrán asegurado su lugar en el campeonato para disputar la Copa del Mundo.

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Homenaje al primer Mundial

Una de las mayores sorpresas del Mundial 2030 será que la celebración arrancará en Sudamérica, para esto la FIFA acordó que Uruguay, Argentina y Paraguay alberguen un partido cada uno como parte de los festejos por los 100 años de la Copa del Mundo.

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El Mundial 2030 será la edición conmemorativa por los 100 años de la Copa del Mundo. (FIFA)

La elección de estos países se remonta a los inicios de este evento deportivo, ya que Uruguay fue la sede y el campeón del primer Mundial, disputado en 1930. En su capital, Montevideo, se celebrará una ceremonia especial del centenario y uno de los primeros encuentros del torneo.

Argentina, finalista en aquella edición, también recibirá un partido, mientras que Paraguay fue seleccionada por ser la sede de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), la única confederación existente cuando empezó la Copa del Mundo.

Tras esos encuentros inaugurales, las selecciones y la organización se trasladarán a España, Portugal y Marruecos para disputar el resto del campeonato. La FIFA señala que este formato permitirá reconocer el legado histórico del torneo sin renunciar a una organización moderna y de gran escala.

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