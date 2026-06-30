¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 30 de junio?

La actividad del martes contempla tres encuentros, con sedes repartidas en México y Estados Unidos.

Costa de Marfil y Noruega abrirán la jornada a las 11:00 horas en el Estadio de Dallas, ubicado en Texas. El encargado de impartir justicia será el árbitro venezolano Jesús Valenzuela.

Por la tarde, Francia enfrentará a Suecia a las 15:00 horas en el Estadio de Nueva York, en Nueva Jersey, bajo el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie.

Hacia la tarde-noche, México se medirá a Ecuador a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México. Para este compromiso fue designado el esloveno Slavko Vinčić.

¿Qué partidos del Mundial se transmitirán por TV abierta hoy?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente el partido entre México vs. Ecuador podrá verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, los encuentros entre Costa de Marfil vs. Noruega y Francia vs. Suecia estarán disponible exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo.