Gianni Infantino lamenta muerte de cuatro personas durante festejos en México

¿Qué pasó en el Ángel de la Independencia?
Se reportó oficialmente que cuatro personas perdieron la vida durante los festejos posteriores al partido México vs Ecuador.
De acuerdo con versiones oficiales, tres de las víctimas murieron por asfixia derivada de la compresión física y el tumulto, mientras que una cuarta murió en el hospital tras sufrir una crisis convulsiva y un paro cardiorrespiratorio.
Las víctimas fueron dos mujeres de 19 y 48 años de edad, además de dos hombres, uno de 44 años y uno más de aproximadamente 30 años de edad.
Se calcula que aproximadamente cerca de un millón 400 mil personas asistieron a las celebraciones mundialistas en la zona de Paseo de la Reforma.