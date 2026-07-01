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Gianni Infantino lamenta muerte de cuatro personas durante festejos en México

Cuatro personas perdieron la vida durante los festejos posteriores a la victoria de México sobre Ecuador.
mié 01 julio 2026 07:40 PM
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Festejos Ángel de la Independencia Mundial
Se espera una celebración masiva esta noche en el Ángel de la Independencia. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

Gianni Infantinto, presidente de la FIFA, lamentó la muerte de cuatro personas durante los festejos de la victoria de México sobre Ecuador en dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la zona del Ángel de la Independencia.

A través de sus historias de Instagram, el mandamás de la FIFA lamentó la situación con un mensaje.

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Infantino envía sus condolencias a las víctimas

A través de un mensaje, el presidente de la FIFA emitió mensajes de condolencias para las víctimas del lamentable hecho.

“Nos ha entristecido profundamente conocer la trágica muerte de cuatro personas en la Ciudad de México durante las celebraciones que siguieron al partido de la selección mexicana”, dice parte del mensaje.

Infantino también pidió por el descanso de las víctimas y envió sus condolencias a las familias de las personas fallecidas.

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¿Qué pasó en el Ángel de la Independencia?

Se reportó oficialmente que cuatro personas perdieron la vida durante los festejos posteriores al partido México vs Ecuador.

De acuerdo con versiones oficiales, tres de las víctimas murieron por asfixia derivada de la compresión física y el tumulto, mientras que una cuarta murió en el hospital tras sufrir una crisis convulsiva y un paro cardiorrespiratorio.

Las víctimas fueron dos mujeres de 19 y 48 años de edad, además de dos hombres, uno de 44 años y uno más de aproximadamente 30 años de edad.

Se calcula que aproximadamente cerca de un millón 400 mil personas asistieron a las celebraciones mundialistas en la zona de Paseo de la Reforma.

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CDMX investiga muertes en festejos mundialistas

De acuerdo con autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Por su parte, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada , lamentó los hechos, pero afirmó que los festejos en la zona del Ángel de la Independencia se mantendrán en el futuro.

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