Inglaterra llega con una plantilla valuada en 1,360 millones de euros

Los valores de mercado publicados por Transfermarkt muestran una diferencia económica considerable entre ambas selecciones.

México está valuado en 192 millones de euros e Inglaterra en 1,360 millones. La diferencia supera los 1,168 millones de euros.

Visto de otra manera, Inglaterra vale aproximadamente siete veces más que México. Aunque el precio de mercado no garantiza resultados dentro de la cancha, sí ofrece una referencia sobre la cantidad de futbolistas de élite que integran cada convocatoria.

Dos jugadores ingleses valen más que toda la selección mexicana

El dato más llamativo de la comparación aparece al revisar a las principales figuras del conjunto europeo.

Jude Bellingham, valuado en 130 millones de euros, y Declan Rice, tasado en 120 millones, suman entre ambos 250 millones de euros.

Esa cifra supera el valor total de toda la plantilla mexicana. Dicho de forma simple, los dos futbolistas más caros de Inglaterra tienen un valor de mercado superior al de los 26 jugadores convocados por el Tri para el Mundial 2026.

Pocas selecciones en el torneo pueden presumir una concentración de talento económico tan marcada como la del combinado inglés.

Así se comparan las principales figuras de México e Inglaterra

La diferencia también se aprecia al observar a los futbolistas mejor valuados de cada equipo.

Por el lado mexicano, el jugador con mayor valor de mercado es Santiago Gimenez, cuya cotización alcanza los 18 millones de euros.

Del otro lado aparece Jude Bellingham, considerado el activo más valioso de Inglaterra con una tasación de 130 millones de euros.

Entre ambos existe una diferencia de 112 millones de euros, lo que significa que el mediocampista inglés vale aproximadamente 7.2 veces más que el delantero mexicano. Además, por sí solo representa el 67.7% del valor total de toda la selección mexicana.