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México enfrentará a Inglaterra en octavos, una selección que vale 1,168 millones de euros más que el Tri

El cruce contra Inglaterra no solo pondrá a prueba el momento futbolístico de México; también expondrá una diferencia de mercado marcada por figuras de élite y cifras poco habituales para el Tri.
mié 01 julio 2026 12:56 PM
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Tras avanzar a los octavos de final, el conjunto dirigido por Javier Aguirre se medirá a una Inglaterra repleta de figuras como Jude Bellingham, Declan Rice y Bukayo Saka. (AFP)

México ya tiene definido el siguiente reto en su camino dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras avanzar a los octavos de final, el conjunto dirigido por Javier Aguirre se medirá a una Inglaterra repleta de figuras como Jude Bellingham, Declan Rice y Bukayo Saka.

Sin embargo, más allá de los nombres, existe un dato que ayuda a dimensionar la magnitud del desafío. Las cifras que rodean a ambos equipos revelan una diferencia pocas veces vista y muestran el tamaño de la prueba que enfrentará el Tri en su último partido mundialista en territorio mexicano.

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Inglaterra llega con una plantilla valuada en 1,360 millones de euros

Los valores de mercado publicados por Transfermarkt muestran una diferencia económica considerable entre ambas selecciones.

México está valuado en 192 millones de euros e Inglaterra en 1,360 millones. La diferencia supera los 1,168 millones de euros.

Visto de otra manera, Inglaterra vale aproximadamente siete veces más que México. Aunque el precio de mercado no garantiza resultados dentro de la cancha, sí ofrece una referencia sobre la cantidad de futbolistas de élite que integran cada convocatoria.

Dos jugadores ingleses valen más que toda la selección mexicana

El dato más llamativo de la comparación aparece al revisar a las principales figuras del conjunto europeo.

Jude Bellingham, valuado en 130 millones de euros, y Declan Rice, tasado en 120 millones, suman entre ambos 250 millones de euros.

Esa cifra supera el valor total de toda la plantilla mexicana. Dicho de forma simple, los dos futbolistas más caros de Inglaterra tienen un valor de mercado superior al de los 26 jugadores convocados por el Tri para el Mundial 2026.

Pocas selecciones en el torneo pueden presumir una concentración de talento económico tan marcada como la del combinado inglés.

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Así se comparan las principales figuras de México e Inglaterra

La diferencia también se aprecia al observar a los futbolistas mejor valuados de cada equipo.

Por el lado mexicano, el jugador con mayor valor de mercado es Santiago Gimenez, cuya cotización alcanza los 18 millones de euros.

Del otro lado aparece Jude Bellingham, considerado el activo más valioso de Inglaterra con una tasación de 130 millones de euros.

Entre ambos existe una diferencia de 112 millones de euros, lo que significa que el mediocampista inglés vale aproximadamente 7.2 veces más que el delantero mexicano. Además, por sí solo representa el 67.7% del valor total de toda la selección mexicana.

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Los jugadores más valiosos de cada selección

México llegará al partido con una base de futbolistas cuyo valor de mercado está encabezado por Santiago Gimenez.

Los cinco jugadores mejor valuados del Tri son:

- Santiago Gimenez: 18 millones de euros.

- Edson Álvarez: 15 millones de euros.

- Armando González: 15 millones de euros.

- Julián Quiñones: 14 millones de euros.

- Johan Vásquez: 12 millones de euros.

En el caso de Inglaterra, la lista refleja el enorme poder económico de su plantilla:

- Jude Bellingham: 130 millones de euros.

- Declan Rice: 120 millones de euros.

- Bukayo Saka: 110 millones de euros.

- Morgan Rogers: 90 millones de euros.

- Elliot Anderson: 75 millones de euros.

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Cuándo y dónde juega México contra Inglaterra

La selección mexicana volverá a la actividad el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en un encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

Nuevamente, el partido se disputará en el Estadio Ciudad de México, inmueble que ha acompañado al Tri durante gran parte de su recorrido en el torneo y donde ha contado con el respaldo de decenas de miles de aficionados.

Además de la importancia deportiva que implica una ronda de eliminación directa, el compromiso tendrá un valor especial para la afición mexicana. Se trata del último encuentro del Mundial 2026 que la selección disputará en territorio nacional. Si consigue avanzar, el resto de su camino continuará fuera del país.

Santiago Gimenez supera a varios futbolistas ingleses

A pesar de la diferencia general entre ambas plantillas, la comparación individual también deja algunos datos interesantes.

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Con un valor de mercado de 18 millones de euros, Santiago Gimenez supera a jugadores ingleses como Jordan Pickford, valuado en 13 millones; John Stones, con 12 millones; Dan Burn, con 4 millones; y Jordan Henderson, cuya cotización ronda los 1.2 millones de euros.

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