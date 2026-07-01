Los jugadores más valiosos de cada selección
México llegará al partido con una base de futbolistas cuyo valor de mercado está encabezado por Santiago Gimenez.
Los cinco jugadores mejor valuados del Tri son:
- Santiago Gimenez: 18 millones de euros.
- Edson Álvarez: 15 millones de euros.
- Armando González: 15 millones de euros.
- Julián Quiñones: 14 millones de euros.
- Johan Vásquez: 12 millones de euros.
En el caso de Inglaterra, la lista refleja el enorme poder económico de su plantilla:
- Jude Bellingham: 130 millones de euros.
- Declan Rice: 120 millones de euros.
- Bukayo Saka: 110 millones de euros.
- Morgan Rogers: 90 millones de euros.
- Elliot Anderson: 75 millones de euros.
Cuándo y dónde juega México contra Inglaterra
La selección mexicana volverá a la actividad el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en un encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial 2026.
Nuevamente, el partido se disputará en el Estadio Ciudad de México, inmueble que ha acompañado al Tri durante gran parte de su recorrido en el torneo y donde ha contado con el respaldo de decenas de miles de aficionados.
Además de la importancia deportiva que implica una ronda de eliminación directa, el compromiso tendrá un valor especial para la afición mexicana. Se trata del último encuentro del Mundial 2026 que la selección disputará en territorio nacional. Si consigue avanzar, el resto de su camino continuará fuera del país.
Santiago Gimenez supera a varios futbolistas ingleses
A pesar de la diferencia general entre ambas plantillas, la comparación individual también deja algunos datos interesantes.