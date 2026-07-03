Inglaterra vuelve al Azteca con una herida que cumple 40 años

Inglaterra enfrentará a México en el Estadio Azteca con un antecedente que sigue pesando en la historia mundialista. Su último gran recuerdo en ese inmueble no está ligado a una victoria, sino a la derrota 2-1 ante Argentina en los cuartos de final del Mundial de México 1986, un partido que quedó asociado para siempre con Diego Armando Maradona.

Aquel encuentro se disputó el 22 de junio de 1986 ante 114,580 espectadores. Argentina, dirigida por Carlos Bilardo, eliminó al equipo inglés de Bobby Robson con dos goles de Maradona, uno al minuto 51 y otro al 55. Gary Lineker descontó al 85, pero el intento de reacción llegó demasiado tarde.

Maradona convirtió una derrota inglesa en una leyenda mundialista

Argentina llegó a ese duelo después de liderar un grupo en el que estaba Italia, entonces campeona vigente, y de eliminar a Uruguay en octavos de final. Inglaterra tuvo un arranque más irregular: perdió 1-0 contra Portugal, empató 0-0 con Marruecos y después tomó impulso con victorias de 3-0 sobre Polonia y 3-0 ante Paraguay, apoyada en los goles de Gary Lineker.

Antes del partido, el historial entre ambas selecciones favorecía a Inglaterra, con cuatro victorias inglesas, tres empates y una victoria argentina. Aun así, la tensión iba más allá del marcador. La Guerra de las Malvinas seguía fresca y el recuerdo del choque de 1966, cuando Alf Ramsey llamó “animales” a los argentinos, todavía alimentaba la rivalidad.

Todo explotó en la segunda mitad. Al minuto 51, Maradona saltó junto al portero Peter Shilton y envió el balón a la red con la mano izquierda en una acción que ni el árbitro Ali Bennaceur ni su asistente Bogdan Dochev detectaron. Años después, el propio argentino resumió la jugada con una frase que se volvió eterna: fue “un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios”.