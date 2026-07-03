Inglaterra volverá al Estadio Azteca en un Mundial después de 40 años, ahora para enfrentar a México por un boleto a los cuartos de final de 2026. El escenario no es uno más para los ingleses: ahí quedó escrita una de sus derrotas más dolorosas, marcada por Diego Armando Maradona, dos goles eternos y una tarde que transformó para siempre la memoria de la Copa del Mundo.
Inglaterra regresa al Azteca, el escenario de la Mano de Dios y su caída más recordada ante Maradona
Inglaterra vuelve al Azteca con una herida que cumple 40 años
Inglaterra enfrentará a México en el Estadio Azteca con un antecedente que sigue pesando en la historia mundialista. Su último gran recuerdo en ese inmueble no está ligado a una victoria, sino a la derrota 2-1 ante Argentina en los cuartos de final del Mundial de México 1986, un partido que quedó asociado para siempre con Diego Armando Maradona.
Aquel encuentro se disputó el 22 de junio de 1986 ante 114,580 espectadores. Argentina, dirigida por Carlos Bilardo, eliminó al equipo inglés de Bobby Robson con dos goles de Maradona, uno al minuto 51 y otro al 55. Gary Lineker descontó al 85, pero el intento de reacción llegó demasiado tarde.
Maradona convirtió una derrota inglesa en una leyenda mundialista
Argentina llegó a ese duelo después de liderar un grupo en el que estaba Italia, entonces campeona vigente, y de eliminar a Uruguay en octavos de final. Inglaterra tuvo un arranque más irregular: perdió 1-0 contra Portugal, empató 0-0 con Marruecos y después tomó impulso con victorias de 3-0 sobre Polonia y 3-0 ante Paraguay, apoyada en los goles de Gary Lineker.
Antes del partido, el historial entre ambas selecciones favorecía a Inglaterra, con cuatro victorias inglesas, tres empates y una victoria argentina. Aun así, la tensión iba más allá del marcador. La Guerra de las Malvinas seguía fresca y el recuerdo del choque de 1966, cuando Alf Ramsey llamó “animales” a los argentinos, todavía alimentaba la rivalidad.
Todo explotó en la segunda mitad. Al minuto 51, Maradona saltó junto al portero Peter Shilton y envió el balón a la red con la mano izquierda en una acción que ni el árbitro Ali Bennaceur ni su asistente Bogdan Dochev detectaron. Años después, el propio argentino resumió la jugada con una frase que se volvió eterna: fue “un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios”.
Apenas cuatro minutos más tarde llegó una obra completamente distinta. Maradona tomó el balón dentro de su propio campo y recorrió cerca de 60 metros en apenas 10 segundos, dejando atrás a varios rivales antes de superar a Shilton. Aquella acción fue elegida posteriormente como el Gol del Siglo y es considerada una de las mejores anotaciones en la historia de los Mundiales.
Cicatrices, récords y recuerdos que siguen vivos cuatro décadas después
La Mano de Dios nunca desapareció de la memoria inglesa. Gary Lineker reconoció con el paso de los años la frustración que le provocó aquella eliminación, mientras que Terry Butcher sostuvo que los árbitros debieron detectar una acción que hoy difícilmente pasaría inadvertida con las herramientas tecnológicas disponibles.
Más allá de la polémica, el encuentro dejó registros que reforzaron la dimensión histórica de Maradona. Durante México 1986 recibió 53 faltas, veinte más que cualquier otro futbolista en esa Copa del Mundo. Solo frente a Inglaterra fue derribado seis veces durante el primer tiempo.
También quedaron objetos convertidos en reliquias. La camiseta azul utilizada por Argentina aquella tarde fue adquirida de emergencia en la Ciudad de México tras una búsqueda de última hora del cuerpo técnico de Bilardo. Décadas después, la playera que Steve Hodge intercambió con Maradona fue subastada por 9.2 millones de dólares, estableciendo un récord para una pieza de memorabilia deportiva.
Camino al título: así terminó la aventura de Argentina en México 1986
La eliminación de Inglaterra fue apenas una escala más en el recorrido de Argentina hacia el campeonato. Tres días después, el equipo regresó al Estadio Azteca para disputar la semifinal contra Bélgica y nuevamente encontró en Maradona a su figura decisiva gracias a un doblete.
La final frente a Alemania Federal confirmó el dominio argentino en aquella Copa del Mundo. José Luis Brown y Jorge Valdano adelantaron a la Albiceleste, los alemanes reaccionaron con anotaciones de Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Völler, pero Maradona apareció otra vez en el momento decisivo para habilitar a Jorge Burruchaga, autor del gol que selló el triunfo 3-2 y el segundo campeonato mundial de Argentina.
México y la altitud, los nuevos desafíos para Inglaterra
Cuarenta años después de aquella derrota frente a Argentina, Inglaterra volverá al mismo escenario para enfrentar a México en los octavos de final del Mundial 2026. Thomas Tuchel reconoció que se trata de uno de los partidos más atractivos que puede ofrecer el torneo, aunque también admitió que la altura de la capital mexicana representa una dificultad importante.
La Ciudad de México se encuentra a aproximadamente 2,240 metros sobre el nivel del mar, una condición que el técnico alemán considera prácticamente imposible de asimilar por completo en pocos días. Pese a ello, aseguró que su selección está preparada para afrontar el reto.
Fantasmas ingleses y una fortaleza mexicana llamada Azteca
Para Inglaterra, el regreso al Azteca implica reencontrarse con uno de los capítulos más dolorosos de su historia mundialista. Antonio Rosique describió la visita como una oportunidad para cerrar una vieja cicatriz, mientras que Antonio Moreno recordó que Gary Lineker pidió regresar al estadio cuando fue homenajeado recientemente en México.
Del otro lado aparece una realidad muy distinta. México nunca ha perdido un partido mundialista en el Estadio Azteca y tampoco ha recibido goles durante su participación en la Copa del Mundo de 2026. Con una afición completamente entregada y un ambiente que ha impresionado incluso a los visitantes, el inmueble vuelve a convertirse en un protagonista más de una historia que ahora tendrá un nuevo capítulo entre mexicanos e ingleses.