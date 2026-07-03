No hay cambio de horario del México vs Inglaterra: ¿a qué hora es en el Estadio CDMX del Mundial 2026?

Esta decisión se atribuye a que ambas selecciones no estaban de acuerdo en que el partido se desarrollara a las 12:00 horas.

Televisa, empresa con los derechos de transmisión de todo el torneo, confirmó que el cambio de horario no procedió y que el partido se mantiene a las 18:00 horas.

En la página de la FIFA, el encuentro también sigue agendado para la tarde del domingo, por lo que se descarta el supuesto cambio.

Con esta hora oficial, la organización para miles de aficionados que seguirán el encuentro fuera del estadio ya puede ser más clara. El Gobierno de la Ciudad de México ya confirmó la instalación de pantallas gigantes en Paseo de la Reforma y otros puntos de la capital, además de un operativo especial de seguridad para evitar aglomeraciones durante la transmisión.

Además de la transmisión por televisión y plataformas digitales, las autoridades habilitarán nuevos espacios para distribuir mejor a los asistentes y reforzarán el operativo de seguridad en la zona.

¿A qué hora y dónde ver el México vs. Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra se disputará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro del país, en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, donde el Tricolor buscará un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

Para quienes no asistirán al estadio, el encuentro podrá seguirse en televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7, además de la señal de TUDN. También estará disponible mediante servicios de streaming como ViX.

Las autoridades capitalinas esperan una importante movilización de aficionados, por lo que recomendaron planear con anticipación la llegada a los puntos de reunión y mantenerse atentos a los avisos sobre cierres viales o modificaciones al operativo de seguridad.

¿Dónde estarán las pantallas gigantes en Paseo de la Reforma?

Después de los festejos masivos por la victoria frente a Ecuador, el Gobierno de la Ciudad de México decidió extender el corredor de pantallas gigantes sobre Paseo de la Reforma para evitar que todos los asistentes se concentren únicamente en el Ángel de la Independencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se instalarán más pantallas para seguir el partido entre México e Inglaterra por el pase a cuartos de final. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Las nuevas pantallas fueron instaladas en la Estela de Luz y la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, además se colocaron pantallas en los siguientes puntos:

Fuente de la Diana Cazadora.

Glorieta del Ahuehuete.

Monumento a Cuauhtémoc (intersección con Insurgentes).

Glorieta de las mujeres que luchan.

Torre Caballito.

¿Cerrarán Reforma para el partido México vs. Inglaterra?

Debido a las instalaciones, desde este viernes permanece cerrado un carril de Paseo de la Reforma en ambos sentidos, por lo que se recomienda tomar precauciones al circular por la zona.