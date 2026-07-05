Después del México vs. Inglaterra, el Mundial 2026 dejará territorio mexicano

A partir de los cuartos de final, todos los encuentros restantes se disputarán exclusivamente en Estados Unidos, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo. Independientemente del resultado del Tricolor, el duelo frente a Inglaterra representa la despedida definitiva del torneo para millones de aficionados que siguieron la Copa desde Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

¿Cuántos partidos del Mundial se jugaron en México?

En total, el país recibió 13 partidos durante la Copa del Mundo 2026, distribuidos entre el Estadio Azteca, el Estadio de Monterrey y el Estadio Akron de Guadalajara. La capital volvió se convirtió en la primera ciudad del mundo en albergar tres partidos inaugurales de un Mundial, después de hacerlo también en las ediciones de 1970 y 1986.

Después de vencer 2-0 a Ecuador y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, el equipo de Javier “Vasco” Aguirre enfrentará a la selección Inglaterra, llena de figuras. (AFP)

El calendario diseñado por la FIFA contempló encuentros de fase de grupos, dieciseisavos de final y octavos en territorio mexicano, mientras que las rondas decisivas quedaron reservadas para Estados Unidos.

Aunque muchos aficionados esperaban que México pudiera recibir un partido de cuartos de final o incluso una semifinal, la distribución de sedes se definió desde la candidatura conjunta presentada por México, Estados Unidos y Canadá.

Las historias del Mundial en México

México organizó por primera vez la Copa del Mundo en 1970, torneo que terminó con Brasil como campeón del título y con Pelé conquistando su tercera estrella en el Estadio Azteca. Aquella edición es considerada una de las más importantes de la historia por la calidad futbolística que mostró la selección brasileña.

Dieciséis años después, México volvió a convertirse en sede tras la renuncia de Colombia, el cual quedó marcado por las actuaciones de Diego Armando Maradona, como la "Mano de Dios" en el partido de cuartos de final contra Inglaterra. El Mundial 1986 consolidó al Estadio Azteca como uno de los escenarios más emblemáticos del futbol internacional.