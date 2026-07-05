Después del México vs. Inglaterra, el Mundial 2026 dejará territorio mexicano

El encuentro entre México e Inglaterra marcará mucho más que el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. En cuanto termine el partido, también concluirá oficialmente los partidos programados de la Copa del Mundo en territorio mexicano.
Después de casi un mes de futbol, el país pondrá fin a su participación como anfitrión, un hecho histórico porque se convirtió en la primera nación en organizar tres mundiales masculinos de la FIFA, tras haber sido sede en 1970, 1986 y ahora en 2026.
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A partir de los cuartos de final, todos los encuentros restantes se disputarán exclusivamente en Estados Unidos, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo. Independientemente del resultado del Tricolor, el duelo frente a Inglaterra representa la despedida definitiva del torneo para millones de aficionados que siguieron la Copa desde Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
¿Cuántos partidos del Mundial se jugaron en México?
En total, el país recibió 13 partidos durante la Copa del Mundo 2026, distribuidos entre el Estadio Azteca, el Estadio de Monterrey y el Estadio Akron de Guadalajara. La capital volvió se convirtió en la primera ciudad del mundo en albergar tres partidos inaugurales de un Mundial, después de hacerlo también en las ediciones de 1970 y 1986.
El calendario diseñado por la FIFA contempló encuentros de fase de grupos, dieciseisavos de final y octavos en territorio mexicano, mientras que las rondas decisivas quedaron reservadas para Estados Unidos.
Aunque muchos aficionados esperaban que México pudiera recibir un partido de cuartos de final o incluso una semifinal, la distribución de sedes se definió desde la candidatura conjunta presentada por México, Estados Unidos y Canadá.
Las historias del Mundial en México
México organizó por primera vez la Copa del Mundo en 1970, torneo que terminó con Brasil como campeón del título y con Pelé conquistando su tercera estrella en el Estadio Azteca. Aquella edición es considerada una de las más importantes de la historia por la calidad futbolística que mostró la selección brasileña.
Dieciséis años después, México volvió a convertirse en sede tras la renuncia de Colombia, el cual quedó marcado por las actuaciones de Diego Armando Maradona, como la "Mano de Dios" en el partido de cuartos de final contra Inglaterra. El Mundial 1986 consolidó al Estadio Azteca como uno de los escenarios más emblemáticos del futbol internacional.
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El Mundial 2026 es la primera vez que la organización fue compartida entre tres países: Estados Unidos y Canadá, México. La organización de este evento de vio marcada por la remodelación del Estadio Azteca.
¿Hasta dónde llegó México las veces que fue anfitrión?
En 1970, el Tricolor terminó como líder de su grupo tras vencer a El Salvador y Bélgica, además de empatar con a la entonces Unión Soviética. Esa fue la primera vez que clasificó a cuartos de final, en el que Italia los eliminó con un marcador de 4-1.
En México 1986, la selección, dirigida por el serbio Bora Milutinović, terminó como líder de grupo y superó a Bulgaria por 2-0 en los octavos de final. En cuartos de final enfrentó a Alemania Federal, sin embargo, el Tricolor cayó en la tanda de penales, con lo que se quedó nuevamente a un paso de las semifinales.
Con el Mundial de 2026, México tiene la oportunidad de romper esa barrera histórica para llegar a cuartos de final por primera vez desde 1986. Si consigue avanzar, la selección igualará sus mejores actuaciones como anfitriona.
¿Dónde y qué partidos habrá esta semana del 6 de julio?
Tras el México contra Inglaterra, se esperan los cuartos de final, las semifinales y la gran final se jugarán en distintas ciudades estadounidenses, para finalizar el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, recinto elegido por la FIFA para coronar al nuevo campeón del mundo.
Los próximos días concentrarán algunos de los enfrentamientos más esperados del torneo, con la presencia de varias de las selecciones favoritas al título.
Para el lunes 6 de julio se jugarán estos dos partidos:
- Portugal vs España. Horario: 13:00 horas. Lugar: Estadio Dallas, Estados Unidos.
- Estados Unidos vs Bélgica. Horario: 18:00 horas. Estadio de Seattle, Estados Unidos.
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El 8 de julio se verán los últimos partidos de octavos de final, en los que jugarán Argentina vs. Egipto a las 10 horas en el Estadio de Atlanta, Estados Unidos y a las 14 horas se enfrentarán Suiza contra Colombia en el Estadio de Vancouver, Canadá.