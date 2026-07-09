¿De cuánto era la fortuna de Bonnie Tyler, cantante de Total Eclipse of the Heart que falleció hoy a los 75 años?

¿De cuánto era su fortuna?

La cantante, nacida en Gales y cuyo verdadero nombre era Gaynor Hopkins, acababa de lanzar un sencillo, "Only Love", y tenía prevista próximamente una gira por Europa.

La intérprete de la balada rock "Total Eclipse of the Heart" sigue siendo una de las canciones de amor más famosas de todos los tiempos, por lo que vale la pena también recordar de cuánto era su fortuna. A principios de 2026, 43 años después de su lanzamiento, había superado mil millones de reproducciones en Spotify.

"¿Cómo imaginar un segundo que su éxito sería tan enorme, y que personas que aún no habían nacido la cantarían hoy en los karaokes?", comentó Tyler en el diario Daily Telegraph en 2025.

La cantante afirmaba que no ganó "casi nada" con este tema, del cual no es la autora. Sin embargo, durante su carrera artística sí acumuló una fortuna calculada en 40 millones de dólares de acuerdo con el portal especializado Celebrity, en enero de este 2026.

Comenzó a cantar en la iglesia

Cuando era joven, comenzó a cantar en la iglesia y dejó los estudios con 16 años. Mientras intentaba triunfar en la música trabajó en una tienda. Cambió de nombre por Sherene Davis, para evitar que la confundieran con otra cantante galesa, Mary Hopkin.

El cazatalentos Roger Bell la descubrió en 1975, en un club y meses más tarde firmó con la discrográfica RCA Records, cambiando una vez más de nombre, al definitivo Bonnie Tyler.

En aquella época triunfó con el sencillo "Lost in France" (1976). Poco después se sometió a una operación para extirpar nódulos en sus cuerdas vocales. Desde entonces, por no haber descansado lo suficiente, su voz quedó rasgada, su sello distintivo. "It's a Heartache", que salió el mismo año, fue su primer gran éxito mundial.

En la década de los 80´s colaboró con el compositor y productor estadounidense Jim Steinman, quien escribió "Total Eclipse of the Heart", un éxito que convirtió a Bonnie Tyler en una estrella internacional a los 32 años.