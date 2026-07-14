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Dua Lipa respalda protestas en Albania contra el resort de Jared Kushner, yerno de Donald Trump

La cantante británica de ascendencia albanesa celebró las protestas que se han registrado en Albania desde hace varios días.
mar 14 julio 2026 02:42 PM
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Dua Lipa, de ascendencia albanesa, se pronunció sobre las protestas contra el complejo turístico. (Aurore Marechal/Getty Images)

Dua Lipa, una de las figuras pop más relevantes de la actualidad, externó su admiración a las protestas que se han registrado durante los últimos días en Albania, en contra de un complejo turístico impulsado por Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense, Donald Trump.

La estrella, hija de migrantes albanokosovares, se refirió al movimiento social que estalló en los últimos días como “inspirador”.

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Dua Lipa, una de las figuras pop más relevantes de la actualidad, externó su admiración a las protestas que se han registrado durante los últimos días en Albania, en contra de un complejo turístico impulsado por Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense, Donald Trump.

La estrella, hija de migrantes albanokosovares, se refirió al movimiento social que estalló en los últimos días como “inspirador”.

Los manifestantes participan en una manifestación frente a la oficina del primer ministro, en contra de la construcción de un complejo de lujo cerca de un área natural protegida, en Tirana el 3 de junio de 2026. Los ciudadanos se manifiestan por cuarto día para exigir transparencia en torno a un complejo proyecto turístico supuestamente vinculado al yerno del presidente de los Estados Unidos.
Internacional

Miles de personas en Albania protestan contra el proyecto de Ivanka Trump y Jared Kushner

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¿En qué consiste el proyecto impulsado por Jared Kushner?

El proyecto desató la llamada “Revolución de los flamencos”, como se le conoce al movimiento social en contra del resort y desarrollo inmobiliario en Sazan, la única isla de Albania.

Se contempla una inversión de 1,600 millones de euros, y entre los inversores del proyecto destaca Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, así como su esposa e hija del mandatario, Ivanka Trump.

Además, el desarrollo que contempla la construcción de 10,000 villas a lo largo de la franja de costa blanca de la península de Zvërnec.

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Región de Albania donde se planea la construcción de un resort. (Armando Babani/Getty Images)

Se trata de dos zonas deshabitadas y catalogadas como reservas naturales, ya que albergan ecosistemas vitales donde viven aves y otras especies endémicas de la región del Adriático.

El posible desarrollo de este complejo inmobiliario no solo ha desatado quejas a nivel local, sino que también podría afectar las intenciones de Albania de unirse a la Unión Europea, pues los eurodiputados alertaron que las negociaciones de adhesión podrían verse afectadas en caso de no respetar las normas ambientales. Albania tiene contemplado unirse al bloque en 2030.

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Autoridades albanesas catalogan inversión como “bendición”

Por su parte, el primer ministro albanes, Edi Rama, ha calificado el proyecto como “un regalo para Europa” y una “bendición” para el país.

Se trata además de la mayor inversión que podría llegar para esta nación, con pasado comunista, que a más de 30 años de la llegada de la democracia se mantiene como uno de los países más pobres de occidente.

Los comentarios de Dua Lipa fueron agradecidos por los integrantes del movimiento contra este desarrollo, que lleva más de 40 días continuos con protestas masivas en Tirana, capital de Albania.

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Jared Kushner Ivanka Trump Dua Lipa

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