Dua Lipa respalda protestas en Albania contra el resort de Jared Kushner, yerno de Donald Trump

¿En qué consiste el proyecto impulsado por Jared Kushner?

El proyecto desató la llamada “Revolución de los flamencos”, como se le conoce al movimiento social en contra del resort y desarrollo inmobiliario en Sazan, la única isla de Albania.

Se contempla una inversión de 1,600 millones de euros, y entre los inversores del proyecto destaca Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, así como su esposa e hija del mandatario, Ivanka Trump.

Además, el desarrollo que contempla la construcción de 10,000 villas a lo largo de la franja de costa blanca de la península de Zvërnec.

Región de Albania donde se planea la construcción de un resort. (Armando Babani/Getty Images)

Se trata de dos zonas deshabitadas y catalogadas como reservas naturales, ya que albergan ecosistemas vitales donde viven aves y otras especies endémicas de la región del Adriático.

El posible desarrollo de este complejo inmobiliario no solo ha desatado quejas a nivel local, sino que también podría afectar las intenciones de Albania de unirse a la Unión Europea, pues los eurodiputados alertaron que las negociaciones de adhesión podrían verse afectadas en caso de no respetar las normas ambientales. Albania tiene contemplado unirse al bloque en 2030.