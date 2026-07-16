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¿Qué significa AVG en el tablero de un auto?

Muchos conductores lo ven todos los días en el tablero sin prestar demasiada atención. Sin embargo, este indicador puede revelar cuánto dinero gastas en cada trayecto.
jue 16 julio 2026 03:59 PM
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Comprender para qué sirve y cómo interpretarlo puede ayudar a tomar mejores decisiones al volante y entender mejor el comportamiento del vehículo. (Expansión|ChatGPT)

Los tableros modernos muestran cada vez más información relacionada con el desempeño del vehículo. Entre números, gráficos y abreviaturas, algunos indicadores suelen pasar desapercibidos pese a que pueden influir directamente en los gastos diarios de conducción.

Uno de ellos es AVG, una sigla que aparece en muchos autos y camionetas actuales. Comprender para qué sirve y cómo interpretarlo puede ayudar a tomar mejores decisiones al volante y entender mejor el comportamiento del vehículo.

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Qué significa AVG en el tablero de un auto

AVG es la abreviación de la palabra inglesa Average, que en español significa promedio. Dentro de los automóviles, este indicador se utiliza para mostrar el consumo promedio de combustible del vehículo.

Se trata de una función incorporada en muchos autos modernos que permite conocer qué tan eficiente está siendo el uso de la gasolina durante un recorrido determinado. Gracias a esta información, el conductor puede tener una referencia rápida sobre el rendimiento general del vehículo sin necesidad de realizar cálculos manuales.

Dicho indicador suele aparecer dentro de la computadora de viaje y se actualiza constantemente conforme el automóvil avanza, por lo que ofrece una visión general del comportamiento del consumo de combustible.

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Cómo leer el AVG que muestra tu vehículo

En términos estrictos, el AVG representa la relación entre la distancia recorrida y la cantidad de combustible utilizada para lograr ese recorrido.

Este indicador suele expresarse en millas por galón (MPG), una medida ampliamente utilizada para conocer la eficiencia de combustible de un vehículo. El resultado permite saber cuántas millas puede recorrer el automóvil por cada galón de gasolina consumido.

A partir de esta cifra es posible comparar recorridos, calcular gastos aproximados de combustible y tener una mejor idea del comportamiento energético del vehículo. Cuanto mejor sea la relación entre distancia recorrida y combustible utilizado, más favorable será el resultado mostrado por el sistema.

Las ventajas de tener un AVG alto

Un AVG alto suele ser una buena noticia para cualquier conductor porque indica que el vehículo está aprovechando de manera eficiente el combustible disponible.

Cuando esto ocurre, el automóvil necesita menos gasolina para recorrer una determinada distancia. Como consecuencia, los gastos relacionados con combustible disminuyen y la autonomía del vehículo aumenta.

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Otro beneficio importante es que el conductor puede recorrer más distancia antes de volver a cargar gasolina. Esto resulta especialmente útil para quienes realizan trayectos largos de forma frecuente o buscan reducir sus costos de operación.

Además, una mejor eficiencia de combustible suele estar relacionada con una menor generación de emisiones contaminantes debido a que el motor requiere menos combustible para cumplir la misma función.

Lo que puede indicar un AVG bajo

Un AVG bajo significa que el vehículo está utilizando más combustible de lo deseable para recorrer una determinada distancia.

En la práctica, esto se traduce en visitas más frecuentes a la gasolinera y en mayores gastos de operación. También implica que el automóvil puede recorrer menos distancia antes de necesitar una nueva carga de combustible.

La presencia de un AVG bajo no siempre está relacionada con una falla mecánica. Factores como el tráfico intenso, hábitos de conducción agresivos, exceso de peso o una presión incorrecta en los neumáticos pueden afectar el rendimiento mostrado por el sistema.

Por esa razón, una disminución notable en este indicador puede servir como señal para revisar tanto el estado del vehículo como la forma en que se conduce.

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Cómo se calcula el AVG de un vehículo

El cálculo del AVG se obtiene dividiendo la distancia recorrida entre la cantidad de combustible utilizada durante ese trayecto.

Gracias a esta operación se determina cuántas millas puede recorrer el vehículo por cada galón consumido. El resultado final permite medir la eficiencia promedio del automóvil y facilita la comparación entre distintos recorridos.

Actualmente, la mayoría de los vehículos realiza este cálculo automáticamente mediante sensores y sistemas electrónicos integrados en la computadora de viaje. Aun así, comprender cómo se obtiene el dato ayuda a interpretar mejor la información que aparece en el tablero.

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También puede ser una herramienta útil para elaborar presupuestos de viaje, estimar gastos de gasolina y verificar si el rendimiento del vehículo coincide con las expectativas del conductor.

Cómo mejorar el AVG y reducir el consumo de combustible

Aunque existen vehículos diseñados para ofrecer una mayor eficiencia energética, el comportamiento del AVG también depende de los hábitos de conducción y del mantenimiento del automóvil.

Realizar servicios periódicos ayuda a mantener el motor en condiciones óptimas. Un sistema limpio y correctamente ajustado suele aprovechar mejor cada litro de combustible.

Mantener los neumáticos con la presión adecuada también favorece el rendimiento. Las llantas correctamente infladas reducen la resistencia al avance y permiten que el vehículo se desplace con mayor facilidad.

Conducir de manera suave es otro factor importante. Evitar aceleraciones bruscas y frenadas repentinas puede reducir significativamente el consumo de gasolina. En carretera, utilizar el control de crucero cuando el vehículo lo permita ayuda a mantener velocidades constantes y mejorar la eficiencia.

Circular a velocidades moderadas también puede marcar una diferencia importante. Conforme aumenta la velocidad, el consumo de combustible suele incrementarse y la eficiencia disminuye.

Cuando una parada será prolongada, apagar el motor evita gastar combustible innecesariamente mientras el vehículo permanece inmóvil.

Retirar carga innecesaria del automóvil también ayuda a mejorar el rendimiento. Cuanto mayor sea el peso que transporta el vehículo, mayor será el esfuerzo requerido para moverlo.

El uso adecuado del aire acondicionado puede contribuir al ahorro de combustible, especialmente en trayectos urbanos donde la demanda energética del sistema tiene un mayor impacto.

Planificar rutas para evitar congestionamientos y utilizar combustible de calidad siguiendo las especificaciones del fabricante son otras prácticas que pueden favorecer.

Por qué revisar el AVG puede ayudarte a ahorrar gasolina

Más allá de ser una cifra adicional dentro del tablero, el AVG funciona como una herramienta para entender cómo está utilizando combustible un vehículo.

Su lectura permite detectar cambios en el rendimiento, identificar hábitos de conducción poco eficientes y evaluar si determinadas condiciones están incrementando el gasto de gasolina.

Quienes acostumbran revisar este indicador pueden tener una referencia más clara sobre el comportamiento del automóvil y realizar ajustes que contribuyan a reducir costos de operación.

Por ello, aunque muchas personas pasan por alto esta información, el AVG es uno de los indicadores más útiles para monitorear la eficiencia de combustible y comprender mejor el desempeño cotidiano de un vehículo.

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Automóviles automóviles, movilidad

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