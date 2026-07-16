La historia del empresario español que pasó de vender ropa a ser más rico que Carlos Slim y Bill Gates

Cuando se habla de las mayores fortunas del mundo, es común pensar en magnates tecnológicos como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o Larry Page. Sin embargo, entre ellos destaca un empresario español que construyó su riqueza lejos de Silicon Valley: un imperio de la moda que transformó la industria del retail.
Su historia encarna el ascenso desde un origen humilde. Creció en una familia con dificultades económicas, al grado de que en ocasiones tenía que comprar alimentos fiados, y sin estudios universitarios levantó una de las compañías más grandes del mundo.
Se trata de Amancio Ortega , fundador de Inditex y creador de Zara. Durante algunos periodos llegó a ocupar el primer lugar entre las personas más ricas del planeta y hoy sigue entre las mayores fortunas globales, por encima del mexicano Carlos Slim y del cofundador de Microsoft, Bill Gates.
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El día que Amancio Ortega decidió salir de la pobreza tras ver a su madre pedir fiado
Amancio Ortega nació el 28 de marzo de 1936 en Busdongo de Arbas, un pequeño pueblo de la provincia de León, aunque creció en Galicia. Hijo de un trabajador ferroviario y de un ama de casa, pasó su infancia en un hogar de escasos recursos.
Uno de los episodios que marcaría su vida ocurrió cuando tenía 12 años: acompañó a su madre a una tienda de abarrotes y escuchó al comerciante decirle: "Señora Josefa, lo siento mucho, pero ya no le puedo fiar más dinero".
La escena quedó grabada para siempre en su memoria. Según relata la primera biografía autorizada del empresario, “Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara”, aquel momento lo dejó "destrozado" y prometió que su madre nunca volvería a pasar por una situación similar.
Poco después dejó la escuela para ayudar con los gastos del hogar. Empezó como dependiente en una camisería de La Coruña, donde hacía desde labores de limpieza hasta atender a los clientes. Años más tarde, en 1963, fundó GOA, un pequeño taller textil junto con sus hermanos y su entonces esposa, Rosalía Mera, con apenas 2,500 pesetas de capital. El negocio creció rápidamente y, en 1975, abrió la primera tienda Zara en La Coruña.
El nacimiento de Zara, la marca que cambió el mundo de la moda
Tras una década dedicada exclusivamente a fabricar ropa y con una empresa que ya empleaba a unos 500 trabajadores, Amancio Ortega decidió dar el salto al comercio minorista.
La verdadera innovación no fue la apertura de la tienda, sino su modelo de negocio. Ortega apostó por controlar toda la cadena, desde el diseño y la fabricación hasta la venta en sus propios establecimientos, eliminando intermediarios y reduciendo costos. Así logró ofrecer moda inspirada en las últimas tendencias a precios accesibles, una combinación poco común en la industria de la época.
Además, Zara creció con una estrategia que hoy parece habitual, pero que entonces era revolucionaria: escuchar a los clientes y adaptar rápidamente la producción a lo que más demandaban en las tiendas. Ese sistema permitió lanzar nuevas prendas en menos tiempo, reducir el inventario sin vender y convertir a Zara en una de las marcas que redefinieron el negocio mundial de la moda.
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¿Qué es Inditex y cómo se convirtió en el imperio de Amancio Ortega?
Diez años después de abrir la primera tienda Zara, el crecimiento del negocio hizo necesaria una nueva estructura. En 1985, Amancio Ortega creó Inditex (Industrias de Diseño Textil) para reunir bajo una sola empresa las fábricas, sociedades y operaciones que había desarrollado desde sus primeros años como empresario.
La creación de Inditex permitió coordinar todo el proceso, desde el diseño y la producción hasta la distribución y la venta, con una organización más eficiente y capaz de responder con rapidez a la demanda del mercado. Ese modelo también facilitó la expansión internacional del grupo, que comenzó a finales de la década de 1980 con la apertura de sus primeras tiendas fuera de España.
Con el paso de los años, Inditex evolucionó hasta convertirse en una multinacional con presencia en decenas de países, miles de tiendas y ventas anuales cercanas a los 40,000 millones de euros, consolidándose como una de las empresas más importantes del mundo.
No solo es Zara, estas son las 7 marcas de Inditex
Aunque Zara es la marca más conocida y el principal motor del grupo, Inditex ha construido un portafolio con firmas dirigidas a distintos tipos de consumidores. A lo largo de más de tres décadas, la compañía amplió su presencia con nuevas marcas enfocadas en segmentos específicos del mercado.
Zara: Es la marca insignia del grupo y la que dio origen al imperio de Amancio Ortega. Se especializa en ropa inspirada en las últimas tendencias con precios accesibles.
Pull&Bear: lanzada para un público joven, combina tendencias internacionales con un estilo casual y urbano.
Massimo Dutti: se enfoca en un consumidor que busca prendas con un estilo más elegante, clásico y sofisticado.
Bershka: dirigida principalmente a los jóvenes, apuesta por colecciones influenciadas por la música, la cultura digital y las tendencias virales.
Stradivarius: incorporada al grupo en 1999, ofrece propuestas de moda pensadas para un público joven con un enfoque en las tendencias del momento.
Oysho: nacida en 2001, está especializada en ropa deportiva, de descanso y tiempo libre, con énfasis en funcionalidad y comodidad.
Zara Home: desde 2003 lleva el modelo de negocio del grupo al hogar, con una oferta de textiles, muebles y artículos de decoración.
Además de estas marcas, Inditex también ha operado otras firmas como Lefties, enfocada en moda accesible para toda la familia, y Uterqüe, especializada en accesorios y complementos, que posteriormente fue integrada a Zara.
¿De cuánto es la fortuna de Amancio Ortega?
El empresario español Amancio Ortega posee una fortuna estimada en 131,000 millones de dólares, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg . Con ese patrimonio ocupa el lugar 15 entre las personas más ricas del mundo y es el segundo europeo más acaudalado, solo por detrás del francés Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo del grupo de lujo LVMH.
Su patrimonio también lo coloca por encima del mexicano Carlos Slim Helú, presidente honorario de América Móvil y Grupo Carso, quien ocupa el puesto 16 con una fortuna de 128,000 millones de dólares, así como del cofundador de Microsoft, Bill Gates, que se ubica en la posición 19 con 105,000 millones de dólares.
Aunque Ortega llegó a ser la persona más rica del mundo durante algunos periodos, hoy se encuentra lejos de los primeros lugares del ranking. La lista es encabezada por Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, con una fortuna estimada en 868,000 millones de dólares, seguido por Larry Page, cofundador de Google, con 316,000 millones; Sergey Brin, también cofundador de Google, con 294,000 millones; y Jeff Bezos, fundador de Amazon, con 276,000 millones de dólares.
Aunque Amancio Ortega es reconocido por construir uno de los mayores imperios empresariales del mundo, su trayectoria también ha estado marcada por diversas polémicas relacionadas con las condiciones laborales, el pago de impuestos y su filantropía.
La principal controversia ha sido la explotación laboral. A lo largo de los años, Inditex ha enfrentado denuncias por presuntas malas condiciones de trabajo en parte de su cadena de suministro y en talleres que confeccionaban prendas para sus marcas.
Entre los casos más conocidos figuran investigaciones en Brasil por trabajadores sometidos a condiciones similares a la esclavitud, así como señalamientos por el uso de proveedores en países con bajos salarios, como Bangladesh, India, Marruecos y China.
Otro frente de críticas ha sido su estrategia fiscal. Investigaciones periodísticas y organizaciones civiles han señalado que Inditex utilizó filiales en países con menor carga tributaria para gestionar parte de sus beneficios y reducir el pago de impuestos. La empresa, por su parte, ha sostenido que cumple con la legislación fiscal de todos los mercados donde opera.
Finalmente, las donaciones multimillonarias de Amancio Ortega a la sanidad pública española han generado un intenso debate. Mientras sus defensores las consideran una aportación importante para modernizar hospitales y adquirir equipo médico, sus críticos afirman que estas acciones no compensan las controversias sobre las condiciones laborales de su cadena de producción ni las acusaciones relacionadas con su estrategia fiscal.
Por ello, su trayectoria suele analizarse desde dos perspectivas: la de un empresario que revolucionó el retail y la de un magnate cuyo crecimiento ha estado rodeado de controversias.