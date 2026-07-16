La historia del empresario español que pasó de vender ropa a ser más rico que Carlos Slim y Bill Gates

¿Qué es Inditex y cómo se convirtió en el imperio de Amancio Ortega?

Diez años después de abrir la primera tienda Zara, el crecimiento del negocio hizo necesaria una nueva estructura. En 1985, Amancio Ortega creó Inditex (Industrias de Diseño Textil) para reunir bajo una sola empresa las fábricas, sociedades y operaciones que había desarrollado desde sus primeros años como empresario.

La creación de Inditex permitió coordinar todo el proceso, desde el diseño y la producción hasta la distribución y la venta, con una organización más eficiente y capaz de responder con rapidez a la demanda del mercado. Ese modelo también facilitó la expansión internacional del grupo, que comenzó a finales de la década de 1980 con la apertura de sus primeras tiendas fuera de España.

Con el paso de los años, Inditex evolucionó hasta convertirse en una multinacional con presencia en decenas de países, miles de tiendas y ventas anuales cercanas a los 40,000 millones de euros, consolidándose como una de las empresas más importantes del mundo.

No solo es Zara, estas son las 7 marcas de Inditex

Aunque Zara es la marca más conocida y el principal motor del grupo, Inditex ha construido un portafolio con firmas dirigidas a distintos tipos de consumidores. A lo largo de más de tres décadas, la compañía amplió su presencia con nuevas marcas enfocadas en segmentos específicos del mercado.

Zara: Es la marca insignia del grupo y la que dio origen al imperio de Amancio Ortega. Se especializa en ropa inspirada en las últimas tendencias con precios accesibles.

Pull&Bear: lanzada para un público joven, combina tendencias internacionales con un estilo casual y urbano.

Massimo Dutti: se enfoca en un consumidor que busca prendas con un estilo más elegante, clásico y sofisticado.

Bershka: dirigida principalmente a los jóvenes, apuesta por colecciones influenciadas por la música, la cultura digital y las tendencias virales.

Stradivarius: incorporada al grupo en 1999, ofrece propuestas de moda pensadas para un público joven con un enfoque en las tendencias del momento.

Oysho: nacida en 2001, está especializada en ropa deportiva, de descanso y tiempo libre, con énfasis en funcionalidad y comodidad.

Zara Home: desde 2003 lleva el modelo de negocio del grupo al hogar, con una oferta de textiles, muebles y artículos de decoración.

Además de estas marcas, Inditex también ha operado otras firmas como Lefties, enfocada en moda accesible para toda la familia, y Uterqüe, especializada en accesorios y complementos, que posteriormente fue integrada a Zara.

Zara dejó de ser la única marca del grupo: Inditex amplió su portafolio con firmas dirigidas a distintos segmentos de consumidores. (Gleb Garanich/REUTERS)

¿De cuánto es la fortuna de Amancio Ortega?

El empresario español Amancio Ortega posee una fortuna estimada en 131,000 millones de dólares, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg . Con ese patrimonio ocupa el lugar 15 entre las personas más ricas del mundo y es el segundo europeo más acaudalado, solo por detrás del francés Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo del grupo de lujo LVMH.

Su patrimonio también lo coloca por encima del mexicano Carlos Slim Helú, presidente honorario de América Móvil y Grupo Carso, quien ocupa el puesto 16 con una fortuna de 128,000 millones de dólares, así como del cofundador de Microsoft, Bill Gates, que se ubica en la posición 19 con 105,000 millones de dólares.

Aunque Ortega llegó a ser la persona más rica del mundo durante algunos periodos, hoy se encuentra lejos de los primeros lugares del ranking. La lista es encabezada por Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, con una fortuna estimada en 868,000 millones de dólares, seguido por Larry Page, cofundador de Google, con 316,000 millones; Sergey Brin, también cofundador de Google, con 294,000 millones; y Jeff Bezos, fundador de Amazon, con 276,000 millones de dólares.