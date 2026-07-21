La carrera de Guillermo Ochoa en números: los títulos, clubes y récords que dejó tras su retiro

Es oficial, después del partido ante Chequia en la Copa del Mundo 2026, Guillermo Ochoa confirmó que se retira del futbol profesional.
A través de sus redes sociales, el ahora exguardameta de la Selección Mexicana compartió un mensaje de agradecimiento a sus compañeros de equipo, su familia y, por supuesto, a la afición.
Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño.
Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS
Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.
Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad… pic.twitter.com/TY2DaflSBd
— Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 21, 2026