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Tendencias

La carrera de Guillermo Ochoa en números: los títulos, clubes y récords que dejó tras su retiro

Guillermo Ochoa confirmó su retiro del futbol profesional, estos son los números que dejó su carrera.
mar 21 julio 2026 05:49 PM
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Memo Ochoa disputó su último partido como profesional ante Chequia, en el Mundial 2026. (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Es oficial, después del partido ante Chequia en la Copa del Mundo 2026, Guillermo Ochoa confirmó que se retira del futbol profesional.

A través de sus redes sociales, el ahora exguardameta de la Selección Mexicana compartió un mensaje de agradecimiento a sus compañeros de equipo, su familia y, por supuesto, a la afición.

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Así fue la carrera de Memo Ochoa

Memo Ochoa, como se le llamó popularmente, comenzó su carrera profesional el 15 de febrero de 2004, cuando debutó con el América en un partido ante Monterrey.

El arquero logró lo que pocos jóvenes alcanzan, pues se consolidó como titular en prácticamente un año, y en 2005 fue factor para el campeonato que el América consiguió tras superar a los Tecos de la UAG.

Sus actuaciones con el cuadro de Coapa rápidamente llamaron la atención del entonces entrenador de la Selección Nacional, Ricardo Lavolpe, debutando con México también en 2005, aunque su primera titularidad con el cuadro nacional llegó hasta 2007.

En 2006, fue convocado como portero suplente para el Mundial de Alemania 2006.

Esta primera convocatoria fue algo histórico para el arquero, pues sería el principio de un largo ciclo con el combinado nacional, ya que fue convocado a seis Copas del Mundo diferentes: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México-Estados Unidos-Canadá 2026.

Es importante precisar que Ochoa disputó tres de estos mundiales como titular, mientras que en los otros tres fue llamado como arquero suplente. Ochoa se retiró del futbol profesional después de ser homenajeado en el partido ante Chequia del Mundial 2026.

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Los números de Memo Ochoa con clubes

Guillermo Ochoa también pasará a la historia por ser el primer portero mexicano en la historia que logró jugar en el futbol europeo.

Después de debutar con el América y tras permanecer por siete años en el cuadro europeo, Ochoa dio el salto para fichar por el Ajaccio de Francia.

En su travesía europea, Ochoa también jugó con el Málaga y el Granada de España, además del Standard de Lieja, de Bélgica, el Salernitana de Italia, el AVS de Portugal y por el último con el AEL Limassol, de Chipre.

Estos son los números de Ochoa con clubes:

- Ocho clubes.

- Siete ligas diferentes (México, Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal y Chipre).

- Un campeonato de liga (América, 2005).

- Un campeón de campeones (América, 2005).

- Una Copa de Bélgica (Standard de Lieja, 2018).

- 788 partidos disputados.

- 194 porterías imbatidas.

Getty Images
Getty Images

- 1,096 goles recibidos.

- Tres descensos en tres ligas diferentes (Francia, España e Italia).

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Los números de Memo Ochoa con Selección Nacional

Ochoa también fue un parteaguas con la Selección Nacional, pues será recordado como el primer jugador en haber sido convocado a seis Copas del Mundo.

Además, el guardameta dejará para la historia grandes momentos, como la actuación que tuvo contra el local en Brasil 2014, así como el penal que le atajó a Robert Lewandowski en Qatar 2022.

Estos son los números del Ochoa en Selección Nacional

- Convocado a seis Copas del Mundo, jugó cuatro.

- 154 partidos disputados.

- 64 porterías imbatidas.

- Seis veces campeón de la Copa Oro (2009, 2011, 2019, 2023, 2025).

- 12 partidos disputados en Mundiales.

- Cinco porterías en cero en partidos mundialistas.

- Primer jugador mexicano en portar el parche “Legacy” (Legado) de la FIFA, exclusivo para jugadores que fueron convocados a seis Mundiales (los otros dos son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo).

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