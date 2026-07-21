La historia de la megapantalla IMAX del Papalote Museo del Niño y por qué desapareció

La historia de la Megapantalla IMAX en el Papalote

Cuando el Papalote Museo del Niño abrió sus puertas el 5 de noviembre de 1993, uno de sus mayores atractivos fue la Megapantalla IMAX de un tamaño de 408 metros cuadrados, una sala diseñada para acercar la ciencia y el conocimiento mediante una experiencia audiovisual muy distinta a la del cine convencional.

Con una pantalla de grandes dimensiones y un sistema de proyección de alta resolución para la época, el recinto permitía a los visitantes "viajar" al fondo del océano, recorrer el espacio exterior, explorar selvas, volcanes o conocer la vida silvestre a través de documentales producidos especialmente para el formato IMAX.

La experiencia se complementaba con un sistema de sonido envolvente y proyectores que utilizaban película de 70 milímetros (mm), una tecnología que ofrecía una calidad de imagen muy superior a la del cine tradicional de aquellos años.

México no cuenta con ninguna sala IMAX 70 mm, el formato elegido por Nolan para "La Odisea". (Lars Niki/Getty Images for IMAX)

Para miles de niñas, niños y adultos fue la primera oportunidad de experimentar una proyección inmersiva, décadas antes de que las salas digitales y los formatos premium se popularizaran en México.

Durante casi tres décadas, la Megapantalla recibió a millones de visitantes, entre ellas escuelas de todo el país que incluían la proyección de un documental como parte del recorrido educativo.

La sala también fue sede de funciones especiales, festivales y proyecciones educativas desarrolladas en colaboración con instituciones científicas nacionales e internacionales, reforzando la misión del museo de despertar la curiosidad por la ciencia mediante experiencias interactivas.