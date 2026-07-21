La historia de la megapantalla IMAX del Papalote Museo del Niño y por qué desapareció

Durante casi 30 años, la visita al Papalote Museo del Niño también implicaba visitar una de las pantallas IMAX que había en el país. Desde su inauguración en 1993, el recinto ofreció una experiencia cinematográfica única con documentales sobre ciencia, naturaleza y exploración espacial proyectados en un formato gigante que cautivó a millones de visitantes.
Sin embargo, el museo anunció el cierre definitivo de esta sala, poniendo fin a uno de los espacios más emblemáticos del museo.
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La historia de la Megapantalla IMAX en el Papalote
Cuando el Papalote Museo del Niño abrió sus puertas el 5 de noviembre de 1993, uno de sus mayores atractivos fue la Megapantalla IMAX de un tamaño de 408 metros cuadrados, una sala diseñada para acercar la ciencia y el conocimiento mediante una experiencia audiovisual muy distinta a la del cine convencional.
Con una pantalla de grandes dimensiones y un sistema de proyección de alta resolución para la época, el recinto permitía a los visitantes "viajar" al fondo del océano, recorrer el espacio exterior, explorar selvas, volcanes o conocer la vida silvestre a través de documentales producidos especialmente para el formato IMAX.
La experiencia se complementaba con un sistema de sonido envolvente y proyectores que utilizaban película de 70 milímetros (mm), una tecnología que ofrecía una calidad de imagen muy superior a la del cine tradicional de aquellos años.
Para miles de niñas, niños y adultos fue la primera oportunidad de experimentar una proyección inmersiva, décadas antes de que las salas digitales y los formatos premium se popularizaran en México.
Durante casi tres décadas, la Megapantalla recibió a millones de visitantes, entre ellas escuelas de todo el país que incluían la proyección de un documental como parte del recorrido educativo.
La sala también fue sede de funciones especiales, festivales y proyecciones educativas desarrolladas en colaboración con instituciones científicas nacionales e internacionales, reforzando la misión del museo de despertar la curiosidad por la ciencia mediante experiencias interactivas.
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¿Por qué desapareció la Megapantalla IMAX?
En octubre de 2023, el Papalote Museo del Niño anunció el cierre definitivo de la Megapantalla IMAX. La decisión fue, principalmente, porque la tecnología con la que operaba había llegado al final de su vida útil después de casi 30 años de funcionamiento continuo.
El museo explicó que los equipos de proyección basados en película de 70 milímetros dejaron de fabricarse y que cada vez era más complicado conseguir nuevas producciones adaptadas a ese formato. A ello se sumaba que el Papalote terminó su contrato con IMAX .
Ante esto, el Papalote informó que modernizar la zona de la Megapantalla sería transformada para dar paso a nuevas experiencias alineadas con el modelo educativo del museo y con las tecnologías audiovisuales actuales.
¿Dónde ver La Odisea en México?
Las Cinetecas y cines comerciales de la Ciudad de México tendrán en su cartelera el nuevo filme de Christopher Nolan, sin embargo, en el país no existe una opción para verla en las pantallas IMAX de 70 milímetros.
Y, a pesar de que el Papalote cerró su Megapantalla IMAX hace tres años, en la ciudad de Monterrey mantienen activa la pantalla Megapantalla IMAX GT Dual Laser 4K, la cual es una opción para vivir la experiencia de La Odisea.
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El costo promedio del boleto para ver la película en la pantalla ubicada en Monterrey es de 200 pesos por persona.