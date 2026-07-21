¿Qué pasa si una transferencia llega a la cuenta equivocada? Esto puedes hacer para recuperarla

Transferencia equivocada a otro banco

BBVA especifica que este caso suele ser más complicado, ya que en este caso, lo primero que se debe hacer es contactar a tu institución bancaria, para que esta se ponga en contacto con el otro banco para solicitar la devolución del monto.

En este caso, se debe tomar en cuenta que se trata de un proceso que puede tardar y complicarse más, ya que implica buscar la información del beneficiario del otro banco para continuar con el trámite.

De igual forma, se sugiere que en caso de conocer al titular de la cuenta, lo mejor es contactarlo directamente y solicitar la devolución del dinero.

Además, también se recomienda verificar el estado de la transferencia, pues de ello dependerá el procedimiento a seguir.

Es importante precisar que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros (Condusef), realizar una transferencia equivocada se cataloga como “error operativo del cliente”, esto significa que la responsabilidad recae completamente en el titular de la cuenta, no en el banco.

Adicionalmente, en caso de que la transferencia se haya realizado a una cuenta inexistente, todo será más sencillo, ya que SPEI cancelará la operación por completo y el dinero regresará a la cuenta sin necesidad de realizar ningún trámite.

Condusef señala que es posible la opción de demandar, aunque la ley es clara al respecto, ya que los gastos deberán correr a cuenta del demandante, lo que significa que se podría pagar más de lo que se busca recuperar.