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¿Qué pasa si una transferencia llega a la cuenta equivocada? Esto puedes hacer para recuperarla

Aunque las transferencias bancarias nos facilitan la vida, es importante recordar que no están exentas de errores.
mar 21 julio 2026 06:31 PM
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transferencia erronea
Existen formas de solicitar la devolución de una transferencia realizada por error. (Hispanolistic/Getty Images)

Las transferencias bancarias se convirtieron en parte de nuestra cotidianidad, pues su sencillez nos evita situaciones tediosas como ir físicamente a sucursales bancarias.

Aunque se trata de una herramienta que nos ha facilitado la vida, también puede causarnos algunos problemas, sobre todo cuando realizamos una transferencia bancaria por error.

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¿Qué hacer si hago una transferencia errónea?

Es completamente normal equivocarse al momento de realizar una transferencia bancaria, pues pueden ser muchos los factores alrededor: desde equivocarse al momento de seleccionar el contacto, hasta enviar una cantidad de dinero equivocada.

De acuerdo con información del banco BBVA , recuperar este dinero dependerá de distintos factores, sobre todo si se trata de una transferencia a una cuenta del mismo banco o a una cuenta de una institución diferente.

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Transferencia equivocada al mismo banco

En caso de que la transferencia se haya enviado por error a una cuenta del mismo banco emisor, es importante comunicarse de inmediato para iniciar el proceso de recuperación del dinero.

El banco se encargará de localizar al titular de la cuenta receptora y comenzar el acuerdo para la devolución del dinero.

BBVA especifica que es importante tomar en cuenta algo: la recuperación del dinero no está garantizada, ya que dependerá de la voluntad del titular del receptor que el importe regrese.

También se sugiere que, en caso de conocer al titular de la cuenta receptora, se puede contactar directamente para dialogar y solicitar que regrese el monto transferido accidentalmente.

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Transferencia equivocada a otro banco

BBVA especifica que este caso suele ser más complicado, ya que en este caso, lo primero que se debe hacer es contactar a tu institución bancaria, para que esta se ponga en contacto con el otro banco para solicitar la devolución del monto.

En este caso, se debe tomar en cuenta que se trata de un proceso que puede tardar y complicarse más, ya que implica buscar la información del beneficiario del otro banco para continuar con el trámite.

De igual forma, se sugiere que en caso de conocer al titular de la cuenta, lo mejor es contactarlo directamente y solicitar la devolución del dinero.

Además, también se recomienda verificar el estado de la transferencia, pues de ello dependerá el procedimiento a seguir.

Es importante precisar que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros (Condusef), realizar una transferencia equivocada se cataloga como “error operativo del cliente”, esto significa que la responsabilidad recae completamente en el titular de la cuenta, no en el banco.

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Adicionalmente, en caso de que la transferencia se haya realizado a una cuenta inexistente, todo será más sencillo, ya que SPEI cancelará la operación por completo y el dinero regresará a la cuenta sin necesidad de realizar ningún trámite.

Condusef señala que es posible la opción de demandar, aunque la ley es clara al respecto, ya que los gastos deberán correr a cuenta del demandante, lo que significa que se podría pagar más de lo que se busca recuperar.

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¿Y si llegó una transferencia equivocada a mi cuenta?

En este caso, Condusef también emitió una serie de recomendaciones.

La primera es no usar el dinero, pues aunque el dinero llegó a tu cuenta, legalmente no te pertenece. Disponer de esta cantidad puede traer consecuencias legales.

Otra opción es contactar directamente a tu banco para reportar el depósito y que se investigue su origen.

En algunas ocasiones, este tipo de depósitos se convierten en una forma de extorsión, por lo que al reportar el movimiento, cuentas con el respaldo de la institución bancaria.

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