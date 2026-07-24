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La pantalla IMAX más grande del mundo sigue sin ser lo que Nolan hubiera querido para La Odisea

Aunque existen pantallas IMAX gigantes, estas salas no están equipadas con los proyectores para disfrutar La Odisea.
vie 24 julio 2026 07:17 PM
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La pantalla IMAX más grande del mundo sigue sin ser lo que Nolan hubiera querido para La Odisea
Los proyectores IMAX de 70 mm funcionan con enormes rollos de película y requieren infraestructura especializada. (Guinness World Records)

Christopher Nolan filmó La Odisea con cámaras IMAX de 70 milímetros (mm) para que el público la viera con la máxima calidad posible. Sin embargo, ni siquiera la pantalla IMAX más grande del mundo podrá proyectarla exactamente como el director la imaginó.

En el mundo existe una permanente más grande del planeta con récord Guinness, pero la experiencia ideal para Nolan depende menos de sus dimensiones y más del tipo de proyección, una tecnología que hoy solo conservan unas cuantas salas en todo el mundo.

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El tamaño no lo es todo cuando se habla de IMAX

La sala IMAX del complejo Traumpalast Leonberg, ubicada cerca de Stuttgart, Alemania, presume una pantalla de 38.8 metros de ancho por 21 metros de alto, equivalente a más de 814 metros cuadrados de superficie.

Por sus dimensiones obtuvo el reconocimiento de Guinness World Records como la pantalla IMAX permanente más grande del mundo y se convirtió en un destino para los aficionados al cine de gran formato.

Con el estreno de La Odisea, esa enorme pantalla no podrá ofrecer exactamente la experiencia que Christopher Nolan buscó durante el rodaje. El motivo no tiene relación con el tamaño del recinto, sino con el sistema de proyección instalado.

El formato de 70 mm y la era digital

La nueva producción del cineasta fue filmada utilizando cámaras IMAX Film Cameras con negativo de 70 milímetros, un formato que registra mucha más información visual que las cámaras digitales tradicionales.

Con esa resolución se permite apreciar mayor detalle, colores más naturales y una profundidad de imagen difícil de replicar en otros formatos.

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Para reproducir esa película tal como fue capturada es necesario contar con un proyector IMAX 70 mm de película, un equipo especializado que funciona con enormes rollos físicos de celuloide y que requiere instalaciones, mantenimiento y operadores altamente capacitados.

La megapantalla alemana, pese a su tamaño récord, utiliza un moderno sistema IMAX Dual Laser, considerado uno de los mejores formatos digitales disponibles actualmente.

Esta tecnología ofrece imágenes en 4K, alto contraste, mejor brillo y sonido envolvente, pero no proyecta directamente la cinta de 70 milímetros.

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¿Por qué Christopher Nolan insiste en el formato IMAX de 70 milímetros?

Christopher Nolan lleva más de una década defendiendo el uso de la película fotoquímica frente a la proyección completamente digital.

Para el director, el negativo IMAX de 70 milímetros conserva una resolución, una riqueza de color y un nivel de detalle que aún no pueden reproducirse por completo mediante los sistemas digitales, incluso los más avanzados.

Por eso impulsa que estudios, laboratorios y cadenas de cine mantuvieran operativos proyectores analógicos que, con el paso de los años, han desaparecido en gran parte del mundo.

Los complejos de IMAX 70 mm

Para disfrutar la versión de La Odisea se esperaría que la sala este equipada con proyectores IMAX de 70 milímetros, una infraestructura que actualmente poseen menos de 40 cines en el mundo.

La mayoría de los complejos IMAX, incluidos varios de reciente construcción, utilizan proyectores láser o digitales porque son más fáciles de operar, requieren menos mantenimiento y permiten distribuir las películas con mayor rapidez.

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México no cuenta con ninguna sala IMAX 70 mm, el formato elegido por Nolan para "La Odisea". (Lars Niki/Getty Images for IMAX)

Aunque ofrecen una buena experiencia y representan un salto importante frente a las salas tradicionales, siguen siendo una adaptación digital.

Además, la sala IMAX de 70 mm con dimensiones menores puede reproducir la película con mayor fidelidad que un recinto gigantesco equipado únicamente con tecnología digital.

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¿Dónde ver

La Odisea

en México?

En países como México, la película llegará a complejos IMAX digitales y otras salas premium, donde conservará una excelente calidad de imagen y sonido, aunque no reproducirá exactamente el filme de 70 milímetros utilizado durante el rodaje.

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