¿Quiénes son los dueños del Atlético Dallas?

Atlético Dallas no pertenece a un solo empresario. La franquicia está respaldada por un grupo de propietarios con trayectorias que pasan por la industria energética, los medios de comunicación, las inversiones y el deporte profesional. Estos son los perfiles de quienes están detrás del proyecto.

Matt Valentine, el empresario petrolero que puso en marcha el proyecto

(atleticodallas.com)

Buena parte del músculo financiero inicial provino de Matt Valentine. Antes de involucrarse en el futbol profesional, desarrolló su carrera en la industria energética de Texas y participó en negocios relacionados con petróleo, gas e infraestructura.

Su trayectoria empresarial incluye la fundación de Rimrock Midstream, LLC, compañía de la que también ha sido socio, así como Rimrock Energy, LLC, donde fungió como fundador y director financiero. Desde estas empresas participó en negociaciones estratégicas, operaciones corporativas y proyectos financieros vinculados al sector energético.

Durante 2014 concretó la venta de su empresa de energía. La operación no implicó desprenderse inmediatamente de todos sus activos, pues quedaron propiedades y participaciones heredadas fuera de la transacción principal. Valentine pasó aproximadamente los siguientes dos años liquidándolos hasta completar el proceso alrededor de 2016.

Su actividad empresarial posteriormente se extendió a otros sectores. Actualmente forma parte del consejo asesor senior de Orion Infrastructure Capital y mantiene inversiones en la marca de ropa BuddyLove y en Millbrook Equity Partners.

Sam Morton: de manejar hasta 90 millones de dólares en publicidad a construir el negocio del club

(atleticodallas.com)

Mientras Valentine aporta experiencia financiera y supervisa aspectos relacionados con inversiones y activos inmobiliarios, Sam Morton se encarga principalmente de la operación comercial del Atlético Dallas.