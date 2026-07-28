Javier “Chicharito” Hernández volverá a las canchas con un club que todavía no disputa un solo partido oficial. Atlético Dallas comenzará a competir hasta 2027, pero ya construye su proyecto deportivo, comercial e inmobiliario con un grupo de propietarios provenientes de industrias muy distintas.
Detrás de la nueva franquicia aparecen negocios de petróleo y gas, medios de comunicación, inversiones privadas y un exjugador de la NFL con participación en más de 100 empresas.
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¿Quiénes son los dueños del Atlético Dallas?
Atlético Dallas no pertenece a un solo empresario. La franquicia está respaldada por un grupo de propietarios con trayectorias que pasan por la industria energética, los medios de comunicación, las inversiones y el deporte profesional. Estos son los perfiles de quienes están detrás del proyecto.
Matt Valentine, el empresario petrolero que puso en marcha el proyecto
Buena parte del músculo financiero inicial provino de Matt Valentine. Antes de involucrarse en el futbol profesional, desarrolló su carrera en la industria energética de Texas y participó en negocios relacionados con petróleo, gas e infraestructura.
Su trayectoria empresarial incluye la fundación de Rimrock Midstream, LLC, compañía de la que también ha sido socio, así como Rimrock Energy, LLC, donde fungió como fundador y director financiero. Desde estas empresas participó en negociaciones estratégicas, operaciones corporativas y proyectos financieros vinculados al sector energético.
Durante 2014 concretó la venta de su empresa de energía. La operación no implicó desprenderse inmediatamente de todos sus activos, pues quedaron propiedades y participaciones heredadas fuera de la transacción principal. Valentine pasó aproximadamente los siguientes dos años liquidándolos hasta completar el proceso alrededor de 2016.
Su actividad empresarial posteriormente se extendió a otros sectores. Actualmente forma parte del consejo asesor senior de Orion Infrastructure Capital y mantiene inversiones en la marca de ropa BuddyLove y en Millbrook Equity Partners.
Sam Morton: de manejar hasta 90 millones de dólares en publicidad a construir el negocio del club
Mientras Valentine aporta experiencia financiera y supervisa aspectos relacionados con inversiones y activos inmobiliarios, Sam Morton se encarga principalmente de la operación comercial del Atlético Dallas.
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Su carrera se desarrolló durante años en los medios de comunicación, la publicidad y las ventas. Antes de incorporarse de tiempo completo al proyecto fue vicepresidente senior de ventas de iHeartMedia. También ocupó posiciones directivas en Audacy, Inc. y Entercom, además de desempeñarse como gerente general de la estación deportiva 105.3 The Fan, en Dallas.
Una cifra permite dimensionar la escala de las operaciones que estuvieron bajo su responsabilidad: antes de involucrarse con Atlético Dallas manejó presupuestos de publicidad y ventas de entre 80 y 90 millones de dólares anuales en compañías como iHeartMedia y CBS Radio.
Terrence Murphy: de la NFL a un portafolio de más de 100 empresas
El deporte profesional también está representado entre los propietarios. Terrence Murphy pasó de jugar futbol americano en la NFL a desarrollar una carrera como empresario e inversionista antes de incorporarse al grupo detrás del Atlético Dallas.
A través de Terrence Murphy Companies posee o ha participado en un portafolio de más de 100 empresas. La cifra no corresponde a negocios propiedad del club, sino al conjunto de compañías en las que Murphy ha tenido participación o ha realizado inversiones durante su trayectoria empresarial.
Su incorporación suma al proyecto una combinación distinta a las aportadas por Valentine y Morton: experiencia dentro del deporte profesional acompañada de una trayectoria posterior en el mundo de los negocios y las inversiones.
Cuánto dinero hay detrás del Atlético Dallas
La dimensión del proyecto también comienza a reflejarse en las cantidades destinadas a su infraestructura. Una de las mayores inversiones anunciadas hasta ahora es la construcción de un complejo de entrenamiento en Garland, valuado en 70 millones de dólares.
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Las instalaciones contemplan la sede administrativa del Atlético Dallas y ocho campos de futbol. Esa cantidad corresponde únicamente al centro de entrenamiento y sus instalaciones principales, por lo que no contempla el costo del estadio donde disputará sus partidos ni el desarrollo inmobiliario proyectado alrededor del complejo.
Valentine ha señalado que ese componente comercial podría alcanzar un valor equivalente a varios múltiplos de los 70 millones de dólares. La estrategia contempla hoteles, restaurantes, comercios y viviendas multifamiliares, con las instalaciones deportivas como punto central de un proyecto inmobiliario de mayor escala.
Los propietarios toman como referencia lo ocurrido alrededor del estadio de St. Louis City SC, cuyo desarrollo impulsó alrededor de 800 millones de dólares en inversión privada en la zona. Atlético Dallas pretende replicar parte de ese modelo en Garland, aunque todavía no existe una cifra definitiva sobre cuánto podría valer todo el desarrollo inmobiliario.
El club todavía no juega y ya comenzó a generar sus primeros ingresos
Atlético Dallas ha pasado buena parte de su existencia como un proyecto que consume capital sin tener todavía los ingresos que genera la actividad deportiva. Esa situación comenzó a cambiar recientemente con la venta de mercancía y ropa oficial, una de sus primeras fuentes de recursos antes del debut en 2027.
Los partidos serán una pieza central del modelo de negocio. Las proyecciones financieras contemplan boletos con precios de entre 25 y 27 dólares y una asistencia de alrededor de 14,000 aficionados por encuentro.
Estas variables forman parte del modelo utilizado para proyectar la viabilidad financiera de la franquicia y mostrar a potenciales inversionistas cómo podría avanzar hacia la rentabilidad una vez que comience a competir.