F1: el campeonato del mundo que funciona con inversión privada, como desea Infantino

F1, el campeonato del mundo que funciona con inversión privada

Aunque la propuesta de Infantino parece poco convencional en el mundo del deporte, la realidad es que este tipo de modelo de negocio ya existe y se aplica en uno de los deportes que más ha crecido en los últimos años: la Fórmula 1 (F1).

Si bien a lo largo de la historia, la F1 funcionó como una entidad privada, conformada entre las décadas de los 70 y los 80, su estructura se vio fortalecida a partir de 2017, cuando fue adquirida por Liberty Media.

Desde sus inicios, en la década de los 50, hubo varias discusiones sobre cómo se debían repartir los ingresos entre la organización, además de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), así como los equipos participantes.

En la década de los 70, Bernie Ecclestone tomó el mando del naciente Formula One Promotions and Administration (FOPA), quien sentó las bases del negocio millonario alrededor del automovilismo.

Aunque Ecclestone fue clave para la consolidación de la F1 como modelo de negocio a finales del siglo XX, la realidad es que el nuevo milenio trajo nuevos retos a la categoría.

En 2008, la F1 promediaba 600 millones de espectadores a lo largo de la temporada, pero esa cifra cayó a 350 millones, cuando se cerró la venta de Formula One Group a Liberty Media.

En 2017, Liberty Media cerró la adquisición de los derechos del Formula One Group, y así dio inicio una nueva era en el deporte motor.

¿Qué es Liberty Media?

Liberty Media es un conglomerado empresarial de origen estadounidense especializado en ramas como el entretenimiento, la comunicación y los deportes.

Fue fundado en 1991 por John Malone y tiene sede en Englewood, Colorado.

La F1 fue la primera gran apuesta del conglomerado en el mundo del deporte, pues posteriormente también logró la adquisición de MotoGP.

De acuerdo con los datos publicados, la operación se tasó en 4,400 millones de dólares de valor patrimonial, pagados al propietario anterior, CVC Capital Partners. El valor de la empresa se fijó en 8,000 millones de dólares.

De acuerdo con los datos proporcionados por Liberty Media, estas son las cifras registradas en 2025: