F1: el campeonato del mundo que funciona con inversión privada, como desea Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, desató una nueva polémica al dar a conocer un plan sobre “privatizar” la Copa del Mundo.
De acuerdo con el propio mandamás del futbol mundial, la intención sería captar hasta 4,200 millones de dólares para fines de desarrollo. La polémica no se hizo esperar, pues detrás de este modelo de negocio se encuentran figuras cercanas al presidente estadounidense, Donald Trump, como Joshua Kushner, hermano del yerno del mandatario, así como el banco JP Morgan.
Organismos como la UEFA emitieron una respuesta casi inmediata a las intenciones de Infantino de que el Mundial funcione como una empresa de inversión privada, asegurando que en este tipo de cuestiones, todas las partes involucradas deben ser consultadas, incluyendo a ligas, clubes, jugadores, aficionados y hasta gobiernos.
El capítulo más reciente de esta novela señala que Infantino fijó el 19 de septiembre de 2026 como la fecha límite para que las 211 federaciones miembro acepten ofertas únicas de 20 millones de dólares como parte del proyecto de vender participaciones del Mundial a inversores privados.
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F1, el campeonato del mundo que funciona con inversión privada
Aunque la propuesta de Infantino parece poco convencional en el mundo del deporte, la realidad es que este tipo de modelo de negocio ya existe y se aplica en uno de los deportes que más ha crecido en los últimos años: la Fórmula 1 (F1).
Si bien a lo largo de la historia, la F1 funcionó como una entidad privada, conformada entre las décadas de los 70 y los 80, su estructura se vio fortalecida a partir de 2017, cuando fue adquirida por Liberty Media.
Desde sus inicios, en la década de los 50, hubo varias discusiones sobre cómo se debían repartir los ingresos entre la organización, además de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), así como los equipos participantes.
En la década de los 70, Bernie Ecclestone tomó el mando del naciente Formula One Promotions and Administration (FOPA), quien sentó las bases del negocio millonario alrededor del automovilismo.
Aunque Ecclestone fue clave para la consolidación de la F1 como modelo de negocio a finales del siglo XX, la realidad es que el nuevo milenio trajo nuevos retos a la categoría.
En 2008, la F1 promediaba 600 millones de espectadores a lo largo de la temporada, pero esa cifra cayó a 350 millones, cuando se cerró la venta de Formula One Group a Liberty Media.
En 2017, Liberty Media cerró la adquisición de los derechos del Formula One Group, y así dio inicio una nueva era en el deporte motor.
¿Qué es Liberty Media?
Liberty Media es un conglomerado empresarial de origen estadounidense especializado en ramas como el entretenimiento, la comunicación y los deportes.
Fue fundado en 1991 por John Malone y tiene sede en Englewood, Colorado.
La F1 fue la primera gran apuesta del conglomerado en el mundo del deporte, pues posteriormente también logró la adquisición de MotoGP.
De acuerdo con los datos publicados, la operación se tasó en 4,400 millones de dólares de valor patrimonial, pagados al propietario anterior, CVC Capital Partners. El valor de la empresa se fijó en 8,000 millones de dólares.
De acuerdo con los datos proporcionados por Liberty Media, estas son las cifras registradas en 2025:
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- Ingresos totales aumentaron un 14%, alcanzando los 3,900 millones de dólares.
- Ganancia operativa creció un 28%, alcanzando los 632 millones de dólares.
- La asistencia del público fue de 6.75 millones de espectadores, un 4% más que lo registrado en el año previo.
- La audiencia en vivo de los eventos aumentó un 21%, en comparación de 2024.
- Renovación del llamado “Acuerdo de la Concordia” con equipos competidores y la FIA hasta 2030.
Después de haber sido adquirida por Liberty Media, la F1 ha visto finanzas sanas y fortalecidas, aunque vale la pena que no es la única parte implicada en el desarrollo de los eventos de la categoría, pues también se debe tomar en cuenta la parte de regulación.
Así trabajan juntos la FIA y Liberty Media
Si bien Liberty Media es responsable de la parte comercial, financiera y operativa de la categoría en la actualidad, la parte deportiva, técnica y reglamentaria recae por completo en la FIA.
Hasta la fecha, la FIA es la encargada de los reglamentos técnico y deportivo que se aplicarán para cada temporada.
Adicionalmente, también homologa los circuitos, verificando que cumplas con los requisitos de seguridad establecidos.
Otra de las tareas de la FIA tiene que ver con la dirección de carrera, que es el organismo encargado de garantizar la seguridad durante las carreras y tomar acciones en caso de que los pilotos realicen maniobras que sobrepasen lo deportivo.
También es el organismo encargado de otorgar las licencias a los pilotos y equipos.
En ese sentido, la FIA y Liberty Media trabajan de manera conjunta bajo el llamado Pacto de la Concordia.
¿Qué es el Pacto de la Concordia en la F1?
Se trata de un documento que vincula a las tres entidades clave de la F1: al regulador (FIA), al promotor (Liberty Media) y a los competidores (los 11 equipos que conforman la parrilla).
El acuerdo debe ser aprobado y firmado de manera unánime por las 11 escuderías que conforman la parrilla actual, y aunque no hay una fecha escrita para su renovación, se prevé que dura entre 5 y 10 años para renovarse con las exigencias actuales de la categoría. En ese sentido, el acuerdo se renovó en 2026.
Dentro de las tareas conjuntas que destacan como parte del llamado Pacto de la Concordia, destaca la parte de la distribución del dinero, es decir, cómo se distribuyen las ganancias generadas durante el año previo para continuar con la operación de la parte comercial, reglamentaria y la distribución para los 11 equipos, a partir de este año.
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En ese sentido, destaca la cláusula de confidencialidad, donde las cifras exactas que se pagan a cada equipo permanecen en completo secreto.
Otra de las finalidades de este pacto es evitar que los equipos abandonen la categoría de manera repentina, garantizando la continuidad del espectáculo para los espectadores, pero también asegurando la inversión de patrociadores e inversionistas.
Por último, el Pacto de la Concordia también centra una parte al gobierno, es decir, establece cómo se votan y aprueban los reglamentos técnicos y deportivos.