Fiscalía de Bolivia emite nueva orden de captura contra Evo Morales

¿De qué se le acusa a Evo Morales?

La orden fue dictada por el fiscal Brayan Melgar y además incluye posibles cargos por los presuntos delitos de atentado en contra de la seguridad de los medios de transporte, así como asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

De acuerdo con medios locales, la orden de detención tiene que ver con las siete semanas de protesta, registradas entre mayo y junio pasados, en donde campesinos de La Paz y de la llamada Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos carreteros, principalmente en las regiones del centro y del occidente del país sudamericano, para exigir la renuncia de Rodrigo Paz, como única demanda.

A Morales se le vincula en estas jornadas de protesta porque los implicados eran grupos afines a él.

Estas jornadas de bloqueos provocaron múltiples problemas a la población boliviana, como desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno para usos médicos en diferentes ciudades del país.

También se registró la muerte de 16 personas, 13 de ellas por falta de atención médica oportuna debido a los cierres carreteros. Las pérdidas totales se estiman por encima de los 3,000 mil millones de dólares.