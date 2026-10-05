En la edición más reciente de la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dieron a conocer los resultados que se hicieron a 23 modelos de pantalones de mezclilla para mujer, una de las prendas de vestir más utilizadas por su versatilidad. El organismo recomienda tomar en cuenta los resultados antes de realizar la siguiente compra, sobre todo rumbo a la recta de fin de año donde el Buen Fin y otras ofertas intentan acaparar la atención de los clientes.
Antes del Buen Fin, cuidado con estos pantalones de mezclilla para mujer que reprobaron las pruebas de Profeco
¿Cuáles son los mejores pantalones de mezclilla según Profeco?
Debido a que se analizaron diversos componentes, respecto a la composición que dan a conocer a los clientes están los modelos con 100% algodón en el que la mayoría presentó información comercial completa, calificando con excelente en acabados y muy bueno en durabilidad. Registraron masa superior a 350 g/m² y cambios dimensionales no perceptibles en el uso.
Sin embargo, algunas marcas presentaron anomalías e incumplimientos :
Composición engañosa : Silver Plate D9110 declara 100 % algodón, pero contiene 7.32 % de poliéster, incumpliendo la norma.
Talla menor y deformación : Weekend WKM26323-03 resultó ser una talla menor a la indicada y se tuerce tras el lavado.
Decoloración : Oggi Atraction indigo se decolora al lavarse. En contraste, Weekend WKM26323-03 no se decolora por frote ni por lavado.
Respecto a los mejores modelos con mezcla de fibras, la mayoría cumplió con la información comercial y la composición declarada en el que la mayoría salió con calificación de excelente en acabados y entre muy bueno y excelente en durabilidad.
Las marcas que presentaron anomalías e inconsistencias
- Talla menor: George G026AB0308006 y Cimarron Jeans 5394 resultaron ser una talla más reducida que la etiquetada.
- Decoloración: Cinco modelos se decoloran por frote o lavado (Cimarron Jeans 5394, Oggi Atraction RPV RAW, Oggi Innocent suavizado, Silver Plate D71204 y Silver Plate D21086).
- Deformación: Silver Plate D21086 se tuerce al lavarse y se decolora.
- Masa ligera: Tres modelos registraron una masa inferior a 350 g/m².
Profeco detalló que el objetivo del análisis fue orientar las decisiones de compra evaluando la calidad, durabilidad, resistencia y estabilidad dimensional de marcas comercializadas en México.
El estudio se llevó a cabo del 15 de mayo al 12 de agosto de 2026, con muestreo del 3 de junio al 6 de julio de 2026. Se analizó un total de 23 modelos de 7 marcas (como Oggi, Silver Plate, Weekend, Cimarron Jeans, George, Lee y Levi's), ejecutándose 702 pruebas de laboratorio. Las muestras se dividieron en dos categorías.
- Pantalones 100 % algodón: 5 modelos.
- Pantalones con mezcla de fibras: 18 modelos.
Te sugerimos:
A pesar de que la mayoría de los modelos y marcas son de origen mexicano, la Profeco aconseja revisar costuras y tiro, probarlos para verificar el ajuste y comparar precios entre modelos similares (por ejemplo, Oggi Atraction RPV RAW de 574 pesos vs. Weekend WKM24101-A07 de 299 pesos).
Para la conservación, recomienda lavar antes del primer uso, lavar al revés, secar a la sombra y evitar la secadora en telas con elastano para no dañar las fibras elásticas.
Entre las recomendaciones que hace Profeco en el tema de sustentabilidad, sugiere reutilizar los pantalones de mezclilla para dar brillo a zapatos, elaborar otras prendas o para hacer limpieza.