Antes del Buen Fin, cuidado con estos pantalones de mezclilla para mujer que reprobaron las pruebas de Profeco

¿Cuáles son los mejores pantalones de mezclilla según Profeco?

Debido a que se analizaron diversos componentes, respecto a la composición que dan a conocer a los clientes están los modelos con 100% algodón en el que la mayoría presentó información comercial completa, calificando con excelente en acabados y muy bueno en durabilidad. Registraron masa superior a 350 g/m² y cambios dimensionales no perceptibles en el uso.

Sin embargo, algunas marcas presentaron anomalías e incumplimientos :

Composición engañosa : Silver Plate D9110 declara 100 % algodón, pero contiene 7.32 % de poliéster, incumpliendo la norma.

Talla menor y deformación : Weekend WKM26323-03 resultó ser una talla menor a la indicada y se tuerce tras el lavado.

Decoloración : Oggi Atraction indigo se decolora al lavarse. En contraste, Weekend WKM26323-03 no se decolora por frote ni por lavado.

Respecto a los mejores modelos con mezcla de fibras, la mayoría cumplió con la información comercial y la composición declarada en el que la mayoría salió con calificación de excelente en acabados y entre muy bueno y excelente en durabilidad.

Las marcas que presentaron anomalías e inconsistencias

Talla menor: George G026AB0308006 y Cimarron Jeans 5394 resultaron ser una talla más reducida que la etiquetada.

Decoloración: Cinco modelos se decoloran por frote o lavado (Cimarron Jeans 5394, Oggi Atraction RPV RAW, Oggi Innocent suavizado, Silver Plate D71204 y Silver Plate D21086).

Deformación: Silver Plate D21086 se tuerce al lavarse y se decolora.