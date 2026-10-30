Por esta razón no debes poner fotos de personas vivas en tu ofrenda de Día de Muertos, según la tradición

Uno de los elementos indispensables a la hora de poner la ofrenda de Día de Muertos son las fotografías de aquellos que ya no están con nosotros. Sin embargo, a menudo surge la duda de si en estas fotos pueden estar incluidas personas con vida, a lo que la tradición más popular responde que no se debe hacer, pues esto puede traducirse como una invitación a que la muerte venga por esas personas.
Además, cada uno de los elementos que se colocan en el altar tienen un significado particular, por lo que antes de montar la ofrenda, es importante conocer qué cosas se pueden poner y en qué fecha es conveniente de acuerdo a la persona a quien se quiere honrar.