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Por esta razón no debes poner fotos de personas vivas en tu ofrenda de Día de Muertos, según la tradición

La Ofrenda de Día de Muertos suele tener en la parte central la fotografía de los seres queridos que han fallecido, aunque algunas de estas fotos suelen ser grupales e incluir a personas que siguen con vida.
vie 30 octubre 2026 01:46 PM
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Ofrenda de Día de Muertos con las fotos de las personas fallecidas.
No se debe colocar la foto de alguien vivo en la ofrenda, aunque en esa misma foto aparezcan las personas fallecidas. (Roger Ce en Unsplash )

Uno de los elementos indispensables a la hora de poner la ofrenda de Día de Muertos son las fotografías de aquellos que ya no están con nosotros. Sin embargo, a menudo surge la duda de si en estas fotos pueden estar incluidas personas con vida, a lo que la tradición más popular responde que no se debe hacer, pues esto puede traducirse como una invitación a que la muerte venga por esas personas.

Además, cada uno de los elementos que se colocan en el altar tienen un significado particular, por lo que antes de montar la ofrenda, es importante conocer qué cosas se pueden poner y en qué fecha es conveniente de acuerdo a la persona a quien se quiere honrar.

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¿Porque no es bueno poner fotos de personas vivas en la ofrenda de muertos?

Si bien se trata de una creencia que puede cambiar entre una persona y otra, la tradición más popular dicta que no se debe poner la foto de una persona viva en la ofrenda bajo ninguna circunstancia, ni siquiera si la foto es grupal e incluye una mezcla de vivos y muertos.

Esto se debe a que el altar sirve para que las almas de las personas fallecidas sean recibidas en los hogares durante los festejos, y colocar la imagen de alguien vivo rompe con el objetivo de la ofrenda.

Además, se cree que colocar la foto de alguien vivo es sinónimo de invitar a la muerte de manera anticipada, señalando a quien se debe llevar. También es común la creencia de que estas fotografías atraen malas energías o crean portales no deseados por romper la armonía que hay entre vivos y muertos.

Por ello, la recomendación es colocar fotografías donde solo aparezcan los seres queridos que murieron, y en caso de solo tener fotos grupales, se pueden recortar u omitir del altar.

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¿Qué debe llevar la ofrenda de Día de Muertos?

Si bien la tradición puede variar en algunas regiones, de manera general la ofrenda cuenta con elementos muy característicos, los cuales tienen significados y objetivos diferentes.

  • Fotografía de las personas fallecidas: Se suelen colocar en la parte central del nivel más alto.
  • Vasos de agua: Para saciar la sed de las almas que llegan a visitarnos.
  • Velas blancas: Que iluminan el camino de las almas en su regreso a casa.
  • Copal e incienso: Para limpiar el espacio de las malas energías antes de la llegada de las almas.
  • Flor de cempasúchil : Que ayuda a marcar el camino hacia la ofrenda. Se suele colocar un camino de pétalos desde la puerta de entrada del hogar hasta el pie de la ofrenda.
  • Papel picado de colores: Que anuncia la llegada de las almas al hogar.
  • Pan de muerto y la comida y bebida favorita de los seres queridos fallecidos: Con el objetivo de que puedan degustarlos a su llegada.
  • Sal: Para purificar a las almas que nos visitan en su viaje.
  • Calaveritas de azúcar y chocolate: Las cuales simbolizan la presencia de la muerte.

Además, hay otro factor que se debe considerar, pues si la persona falleció recientemente (después de agosto) no se debe poner su foto en la ofrenda, pues su alma aún está en camino a encontrarse en el Mictlán.

Una ofrenda de día de muertos en la que hay fotos de las personas fallecidas, velas prendidas, papel picado, flores de cempasúchil y alimentos.
Cada elemento de la ofrenda tiene su propio significado. (Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

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¿Cuándo se pone la ofrenda?

Al igual que con las cosas que se ponen, las fechas para colocar la ofrenda suelen cambiar en algunas regiones. Sin embargo, la tradición más popular indica que ésta puede colocarse a partir del 27 de octubre, teniendo un significado diferente cada día.

  • 27 de octubre: Para recibir las almas de las mascotas fallecidas.
  • 28 de octubre: Para recibir las almas de las personas que fallecieron en condiciones trágicas.
  • 29 de octubre: Para recibir a las almas de las personas que fallecieron por ahogamiento.
  • 30 de octubre: Para recibir a las almas olvidadas que fallecieron sin familia o en soledad.
  • 31 de octubre: Para recibir a las almas de las niñas y niños que fallecieron sin ser bautizados y bebés que no pudieron nacer.
  • 1 de noviembre: Día de Todos los Santos, para recibir a las almas de las niñas y niños fallecidos que sí fueron bautizados.
  • 2 de noviembre: Día de los Fieles Difuntos, para recibir a las almas de os adultos fallecidos.
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La ofrenda suele retirarse el 3 de noviembre, cuando todas las almas ya realizaron su visita. Además, las fotos de los seres queridos pueden guardarse para volver a colocarlas en la ofrenda del próximo año.

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Día de Muertos altar día de muertos Costumbres y tradiciones

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