Por esta razón no debes poner fotos de personas vivas en tu ofrenda de Día de Muertos, según la tradición

¿Porque no es bueno poner fotos de personas vivas en la ofrenda de muertos?

Si bien se trata de una creencia que puede cambiar entre una persona y otra, la tradición más popular dicta que no se debe poner la foto de una persona viva en la ofrenda bajo ninguna circunstancia, ni siquiera si la foto es grupal e incluye una mezcla de vivos y muertos.

Esto se debe a que el altar sirve para que las almas de las personas fallecidas sean recibidas en los hogares durante los festejos, y colocar la imagen de alguien vivo rompe con el objetivo de la ofrenda.

Además, se cree que colocar la foto de alguien vivo es sinónimo de invitar a la muerte de manera anticipada, señalando a quien se debe llevar. También es común la creencia de que estas fotografías atraen malas energías o crean portales no deseados por romper la armonía que hay entre vivos y muertos.

Por ello, la recomendación es colocar fotografías donde solo aparezcan los seres queridos que murieron, y en caso de solo tener fotos grupales, se pueden recortar u omitir del altar.