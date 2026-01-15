Valeria Palacios Cruz lleva al Conalep a las estrellas: gana concurso internacional con modelos de IA

La joven de 20 años es egresada del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y estudiante de 5° semestre de la carrera de Ingeniería en Electrónica en el Tecnológico Nacional de México (TecNM), cuya formación académica ha sido clave para despertar su conciencia social, su interés por la ciencia y su vocación por el uso responsable de la tecnología.

La galardonada, quien recibirá su medalla el 20 de enero de 2026 en Londres, Inglaterra, también estudia Ingeniería en Mecatrónica.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer el galardón que otorga la Fundación HP y que reconoce el talento, la creatividad y el compromiso social de la estudiante, quien ha sabido aplicar la ciencia y la tecnología para atender problemáticas reales de su comunidad, colocando a México en el escenario educativo internacional.