Valeria Palacios Cruz lleva al Conalep a las estrellas: gana concurso internacional con modelos de IA

Valeria Palacios Cruz obtuvo una de las Medallas Mundiales de la Educación 2025, convirtiéndose en la primera mexicana en recibir este reconocimiento internacional en la categoría de estudiantes, gracias a sus propuestas sociales y medioambientales innovadoras, desarrolladas mediante el uso de la inteligencia artificial (IA).
Valeria Palacios Cruz, egresada del Conalep, gana concurso de HP con modelos de IA
La joven de 20 años es egresada del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y estudiante de 5° semestre de la carrera de Ingeniería en Electrónica en el Tecnológico Nacional de México (TecNM), cuya formación académica ha sido clave para despertar su conciencia social, su interés por la ciencia y su vocación por el uso responsable de la tecnología.
La galardonada, quien recibirá su medalla el 20 de enero de 2026 en Londres, Inglaterra, también estudia Ingeniería en Mecatrónica.
El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer el galardón que otorga la Fundación HP y que reconoce el talento, la creatividad y el compromiso social de la estudiante, quien ha sabido aplicar la ciencia y la tecnología para atender problemáticas reales de su comunidad, colocando a México en el escenario educativo internacional.
Aplicación de la IA
Valeria Palacios Cruz logró combinar de manera exitosa la inteligencia artificial, la robótica y el desarrollo de drones para diseñar soluciones orientadas al cuidado del medio ambiente y al bienestar social de su comunidad en Veracruz, lo que resultó determinante para la obtención de este reconocimiento mundial.
La joven desarrolla junto a su equipo de trabajo, diversos proyectos entre los cuales destacan drones que utilizan para detectar zonas para reforestar, así como utilizar cuerpos de agua en zonas áridas. Robots humanoides para apoyar a personas de la tercera edad que sean asistentes y acompañantes.
Veracruz resultó afectada con inundaciones, por lo que desarrollaron el proyecto “Mantaraya” para rescatar a las personas que estaban varadas. En tanto, “Sonia” es una robot humanoide, que es una asistente educativa en las aulas de clase.
Ante ello, Mario Delgado resaltó que las instituciones públicas de educación superior en las que se formó y está formando Valeria Palacios han demostrado su capacidad para impulsar talento joven con sentido social, visión científica y compromiso con el desarrollo sostenible, consolidando la calidad educativa del país.
En la conferencia mañanera del 14 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también reconoció el logro de la estudiante:
“Valeria Palacios Cruz ganó la Medalla Mundial de Educación que organiza la Fundación HP. Es egresada del Conalep y estudiante del TecNM, dos instituciones públicas del país. Ganó un concurso en inteligencia artificial, robótica y desarrollo de drones para mejorar el medio ambiente y su comunidad en Veracruz. Nos vamos a reunir con ella; parece que hoy mismo la van a premiar. Muchas felicidades”, destacó la primera presidenta mujer de México.
También la felicitó la gobernadora de la entidad, Rocío Nahle García, con quien sostendrá una reunión este jueves 15 de enero, además de la presidenta municipal de Veracruz Ignacio de la Llave, Rosa María Hernández Espejo.