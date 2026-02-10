Becas de posdoctorado de hasta 35,000 pesos mensuales: la UNAM lanza convocatoria

Los postulantes deberán acudir a la entidad académica en que se realizará la estancia, diferente a donde se cursó el doctorado, se presentará ante la Dirección General de Asuntos del Personal Académico en el caso de escuelas y facultades, ante la Coordinación de Humanidades en el caso de institutos, centros e instancias académicas asociadas de su área o ante la Coordinación de la Investigación Científica en el caso de institutos, centros e instancias académicas asociadas de su área.

Cada sede se encargará de establecer las fechas límites para aceptar solicitudes.

Se deberá presentar un proyecto de posdoctorado diferente al que se hizo en el doctorado, y ser autorizado, además de que deberá ser asesorado por una persona distinta que deberá ser persona profesora o investigadora titular de tiempo.

¿Qué ofrece la beca para posdoctorado?

La beca consistirá de un monto mensual fijo de 32,000 pesos para estancias posdoctorales que se realicen en entidades académicas en el campus de Ciudad Universitaria y zonas aledañas y de 35,000 pesos para las estancias posdoctorales que se realicen en alguna de las unidades multidisciplinarias o en alguna entidad académica situada fuera del área metropolitana.

Los posdoctorantes aceptados accederán a un seguro de gastos médicos mayores para la persona becaria. Éste estará sujeto a las condiciones generales establecidas en la contratación de la póliza.

