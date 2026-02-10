La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanza la convocatoria para el Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM (Posdoc) que tiene como objetivo fortalecer el quehacer científico y docente de alto nivel, apoyando a recién doctorados y doctoradas para que desarrollen un proyecto de investigación novedoso en la máxima casa de estudios.
Becas de posdoctorado de hasta 35,000 pesos mensuales: la UNAM lanza convocatoria
La convocatoria se dirige a aquellos académicos de cualquier institución de prestigio. La estancia tiene dos inicios, en septiembre de 2026 y en marzo de 2027.
Perfiles de los aspirantes
Los aspirantes también deberán tener una productividad demostrada por medio de obra publicada o aceptada para su publicación en revistas especializadas de prestigio internacional u otros medios de reconocida calidad académica. Y no tener un contrato de trabajo con la UNAM al momento de iniciar la beca, ni durante el periodo de la beca.
Los postulantes deberán acudir a la entidad académica en que se realizará la estancia, diferente a donde se cursó el doctorado, se presentará ante la Dirección General de Asuntos del Personal Académico en el caso de escuelas y facultades, ante la Coordinación de Humanidades en el caso de institutos, centros e instancias académicas asociadas de su área o ante la Coordinación de la Investigación Científica en el caso de institutos, centros e instancias académicas asociadas de su área.
Cada sede se encargará de establecer las fechas límites para aceptar solicitudes.
Se deberá presentar un proyecto de posdoctorado diferente al que se hizo en el doctorado, y ser autorizado, además de que deberá ser asesorado por una persona distinta que deberá ser persona profesora o investigadora titular de tiempo.
Leer más:
¿Qué ofrece la beca para posdoctorado?
La beca consistirá de un monto mensual fijo de 32,000 pesos para estancias posdoctorales que se realicen en entidades académicas en el campus de Ciudad Universitaria y zonas aledañas y de 35,000 pesos para las estancias posdoctorales que se realicen en alguna de las unidades multidisciplinarias o en alguna entidad académica situada fuera del área metropolitana.
Los posdoctorantes aceptados accederán a un seguro de gastos médicos mayores para la persona becaria. Éste estará sujeto a las condiciones generales establecidas en la contratación de la póliza.
¿Cuándo inician las estancias?
Para Facultades y escuelas, las fechas son las siguientes:
El primer periodo de estancia iniciará en septiembre de 2026, por lo que la fecha límite será el 27 de marzo de 2026.
El segundo periodo de estancia iniciará en marzo de 2027, y la fecha límite será el 18 de septiembre de 2026.
Los resultados se darán a conocer a partir del 29 de junio de 2026, para el primer periodo, mientras que para el segundo periodo, los resultados serán a partir del 29 de enero de 2027.
Lee la convocatoria completa en el siguiente enlace: https://dgapa.unam.mx/index.php/formacion-academica/posdoc
En el caso de los Institutos,Centros,Programas,einstanciasasociadas al Subsistema de la Investigación Científica, los resultados se darán a conocer en el siguiente enlace: https://becasposdoc.cic.unam.mx/