“Si no sabes estructurar un prompt, ya te quedaste atrás”: la nueva brecha laboral que debes tener en la mira

Cómo se usa la IA en el ámbito laboral, la importancia de un buen prompt

El uso de la IA ya forma parte del día a día en oficinas, escuelas y equipos de trabajo, donde muchas personas escriben instrucciones breves y esperan una respuesta útil sin dedicar tiempo a estructurar lo que necesitan.

Sin embargo, Marco Casarín puntualiza que esa forma de uso limita los resultados, porque una instrucción incompleta produce respuestas genéricas, mientras que una instrucción bien construida permite obtener información útil y aplicable.

El directivo señala que esta diferencia tiene efectos directos en el trabajo, ya que la inteligencia artificial no sustituye empleos, pero sí potencia el rendimiento de quienes saben utilizarla con mayor precisión.

“Esta ansiedad por ser reemplazados por la inteligencia artificial tiene que ver más con tu capacidad de apalancar la herramienta que con la tecnología en sí. Una persona más competente en el uso de la herramienta probablemente te reemplace”, dice.

Casarín indica que el valor de la nueva habilidad se observa con mayor claridad en la productividad, ya que el uso de inteligencia artificial permite que una persona realice más trabajo en el mismo tiempo cuando sabe cómo utilizarla.

“Hoy tú ya podrías armar 100 apps en seis meses. Tenemos ejemplos de ingenieros que pasaron de hacer 25 optimizaciones de código a la semana a más de 800 con apoyo de la IA”, afirma.

El crecimiento en la productividad impulsa el interés empresarial por la inteligencia artificial, cuyo mercado en América Latina está valuado en 12,700 millones de dólares y mantiene un crecimiento anual de 28%.

El impacto en México es palpable, según Casarín, pues 83% de los negocios que han incorporado inteligencia artificial reporta crecimientos a doble dígito, mientras que 94% de las pymes obtiene mejoras en su eficiencia operativa.