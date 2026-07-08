Al igual que la UNAM y el Politécnico , los aspirantes a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) podrán verificar los resultados del examen correspondiente al Segundo Proceso de Selección 2026.
A partir de su publicación se podrá verificar lo necesario para la etapa de inscripción, mientras que también permitirá a quienes no fueron seleccionados conocer si aún tienen posibilidades de ingresar mediante una lista complementaria.
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¿Cuándo se publicarán los resultados de la UAM?
La consulta es exclusivamente a través de su plataforma oficial, donde cada aspirante deberá ingresar con el folio y los datos generados durante el proceso de registro. Una vez dentro del sistema, podrán verificar si fueron seleccionados y descargar la documentación necesaria para continuar con su inscripción.
La UAM informó que los resultados del Segundo Proceso de Selección 2026 serán publicados en las primeras horas del próximo 13 de julio mediante su portal oficial de admisión.
La generación de los resultados cuenta con mecanismos de validación institucional, cada folio publicado es confrontado con la documentación oficial resguardada por la universidad, lo que garantiza la autenticidad del proceso y brinda certeza jurídica a las personas aspirantes.
En caso de existir lugares disponibles después de concluir la primera etapa de inscripción, la universidad también publicará una lista complementaria el 31 de agosto, mecanismo mediante el cual podrán ocuparse espacios que eventualmente queden vacantes antes del inicio del trimestre.
¿Cómo consultar los resultados y qué documentos son necesarios?
Para conocer el resultado será necesario ingresar al portal oficial de Admisión UAM , donde cada aspirante deberá utilizar las credenciales que registró durante el proceso de selección.
La universidad recomienda acceder directamente al sitio institucional para evitar fraudes o páginas falsas que suelen aparecer durante los periodos de publicación de resultados.
Una vez dentro de la plataforma, el sistema mostrará el estatus del aspirante y, en caso de haber sido seleccionado, permitirá descargar la documentación correspondiente para iniciar el proceso de inscripción.
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Entre la documentación que habitualmente solicita la institución se encuentran el certificado de bachillerato, acta de nacimiento, CURP, identificación oficial y entre otros.
La universidad advirtió que no completar alguno de los trámites dentro de los plazos establecidos puede ocasionar la pérdida del lugar asignado, por lo que recomienda revisar constantemente el calendario oficial y conservar toda la documentación utilizada durante el proceso de admisión.
¿Qué pasa si no apareces en la primera lista de resultados?
La Universidad Autónoma Metropolitana contempla la publicación de una lista complementaria, programada para el 31 de agosto, con el objetivo de cubrir espacios que pudieran quedar disponibles después del periodo ordinario de inscripción.
Estos lugares pueden generarse cuando alguna persona aceptada decide no concluir el proceso administrativo o renuncia al lugar obtenido antes del inicio del trimestre.
Por ello, la institución recomienda a las y los aspirantes mantenerse atentos al portal oficial incluso después de la publicación de los primeros resultados, ya que la lista complementaria representa una segunda oportunidad para ingresar a la universidad sin necesidad de presentar nuevamente el examen de admisión.
En caso de no resultar seleccionado en ninguna de las dos publicaciones, la UAM realiza de manera periódica nuevos procesos de admisión, por lo que los aspirantes podrán participar nuevamente cuando la institución emita la siguiente convocatoria.
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¿Cuándo inicia el ciclo escolar de la UAM?
El calendario oficial establece que el trimestre 2026 Otoño iniciará el 17 de septiembre, fecha en la que las personas aceptadas comenzarán sus actividades académicas en alguna de las cinco unidades universitarias de la institución.