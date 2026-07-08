¿Cuándo se publicarán los resultados de la UAM?

La consulta es exclusivamente a través de su plataforma oficial, donde cada aspirante deberá ingresar con el folio y los datos generados durante el proceso de registro. Una vez dentro del sistema, podrán verificar si fueron seleccionados y descargar la documentación necesaria para continuar con su inscripción.

La UAM informó que los resultados del Segundo Proceso de Selección 2026 serán publicados en las primeras horas del próximo 13 de julio mediante su portal oficial de admisión.

La generación de los resultados cuenta con mecanismos de validación institucional, cada folio publicado es confrontado con la documentación oficial resguardada por la universidad, lo que garantiza la autenticidad del proceso y brinda certeza jurídica a las personas aspirantes.

En caso de existir lugares disponibles después de concluir la primera etapa de inscripción, la universidad también publicará una lista complementaria el 31 de agosto, mecanismo mediante el cual podrán ocuparse espacios que eventualmente queden vacantes antes del inicio del trimestre.

¿Cómo consultar los resultados y qué documentos son necesarios?

Para conocer el resultado será necesario ingresar al portal oficial de Admisión UAM , donde cada aspirante deberá utilizar las credenciales que registró durante el proceso de selección.

La universidad recomienda acceder directamente al sitio institucional para evitar fraudes o páginas falsas que suelen aparecer durante los periodos de publicación de resultados.

La UAM recomienda consultar únicamente su sitio oficial para evitar fraudes durante la publicación de resultados. (Archivo)

Una vez dentro de la plataforma, el sistema mostrará el estatus del aspirante y, en caso de haber sido seleccionado, permitirá descargar la documentación correspondiente para iniciar el proceso de inscripción.