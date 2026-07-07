Los aeropuertos en México con la TUA más cara en 2026: ¿dónde se paga más y en qué lugar está el de CDMX?

¿Cuáles son los aeropuertos con la TUA más cara en julio 2026?
La TUA puede variar dependiendo de cada aeropuerto. Aquí dejamos algunas de las terminales aéreas con la TUA más cara, de acuerdo con la lista actualizada de Aeroméxico para julio de 2026:
- Aeropuerto Internacional de Zacatecas: TUA Nacional $906.00; TUA Internacional $1,249.00
- Aeropuerto Internacional de Culiacán: TUA Nacional $868.00; TUA Internacional $1,222.00.
- Aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco: TUA Nacional $861.00, TUA Internacional $975.00.
- Aeropuerto Internacional de Oaxaca: TUA Nacional $832.00; TUA Internacional $833.00.
- Aeropuerto Internacional de Mazatlán: TUA Nacional $826.00; TUA Internacional $1,406.00.
- Aeropuerto Internacional de Acapulco: TUA Nacional $813.00; TUA Internacional $1,239.00.
- Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo: TUA Nacional $817.00; TUA Internacional $1,385.00.
- Aeropuerto Internacional de Monterrey: TUA Nacional $746.00; TUA Internacional $1,245.00.
- Aeropuerto Internacional de Guadalajara: TUA Nacional $665.00; TUA Internacional $1,275.00.
- Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM): TUA Nacional $617.00; TUA Internacional $1,171.00.
- Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA): TUA Nacional $310.00; TUA Internacional $537.00.