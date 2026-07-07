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Vacaciones 2026: ¿qué es la TUA y cuáles son los aeropuertos donde más se paga en México?

Si tienes pensado salir de viaje, recuerda que la TUA es una tarifa obligatoria en todos los aeropuertos del país.
mar 07 julio 2026 01:27 PM
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Los aeropuertos en México con la TUA más cara en 2026: ¿dónde se paga más y en qué lugar está el de CDMX?
El anuncio de Volaris y Viva, dado a conocer en diciembre de 2025, plantea la creación de un nuevo grupo mexicano de aerolíneas bajo una sociedad controladora compartida. (Foto: Jesús Almazán)

Las vacaciones de verano 2026 están muy cerca de comenzar, pues el ciclo escolar termina el próximo 16 de julio de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) .

Esta época del año es aprovechada por muchas familias para salir de viaje, descansar y desconectarse por un rato de la rutina diaria para recargar energías.

Muchas familias utilizan el transporte aéreo como principal opción de movilidad. Si planeas viajar a través de este medio de transporte, te dejamos cuáles son las terminales aéreas del país con mayor Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) vigentes para el mes de julio 2026.

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¿Qué es la TUA?

Primero, es importante precisar que la TUA es un cargo obligatorio que se aplica en todos los aeropuertos del país por eso uso de sus instalaciones (salas de espera, baños, filtros de seguridad, pasillos y más).

Es importante precisar que se trata de un cargo que puede variar dependiendo del aeropuerto, y solo se cobra en cada vuelo de salida. Esto quiere decir que, en caso de realizar un viaje redondo de la Ciudad de México (CDMX) a Cancún, la TUA se pagará por cada vuelo de salida, es decir, por el uso del aeropuerto capitalino y por el uso del aeropuerto del Caribe.

Otro punto a considerar es que cada aeropuerto tiene la facultad de definir su respectiva TUA y se puede actualizar cada mes.

Es importante precisar que se trata de una tarifa obligatoria, y en caso de no pagarla, no será posible utilizar las instalaciones del aeropuerto.

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¿Cuáles son los aeropuertos con la TUA más cara en julio 2026?

La TUA puede variar dependiendo de cada aeropuerto. Aquí dejamos algunas de las terminales aéreas con la TUA más cara, de acuerdo con la lista actualizada de Aeroméxico para julio de 2026:

- Aeropuerto Internacional de Zacatecas: TUA Nacional $906.00; TUA Internacional $1,249.00

- Aeropuerto Internacional de Culiacán: TUA Nacional $868.00; TUA Internacional $1,222.00.

- Aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco: TUA Nacional $861.00, TUA Internacional $975.00.

- Aeropuerto Internacional de Oaxaca: TUA Nacional $832.00; TUA Internacional $833.00.

- Aeropuerto Internacional de Mazatlán: TUA Nacional $826.00; TUA Internacional $1,406.00.

- Aeropuerto Internacional de Acapulco: TUA Nacional $813.00; TUA Internacional $1,239.00.

- Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo: TUA Nacional $817.00; TUA Internacional $1,385.00.

- Aeropuerto Internacional de Monterrey: TUA Nacional $746.00; TUA Internacional $1,245.00.

- Aeropuerto Internacional de Guadalajara: TUA Nacional $665.00; TUA Internacional $1,275.00.

- Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM): TUA Nacional $617.00; TUA Internacional $1,171.00.

- Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA): TUA Nacional $310.00; TUA Internacional $537.00.

Las autoridades del aeropuerto también han encontrado una calavera falsa. (Foto: Getty Images)

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Recomendaciones antes de viajar

Si tienes pensado salir de viaje, estas recomendaciones pueden ayudarte a planear mejor tu viaje.

- Consulta el precio de la TUA desde que empieces a cotizar el viaje, recuerda que algunas aerolíneas no incluyen este cargo en el precio inicial.

- Algunas aerolíneas ofrecen facilidades para realizar el pago de la TUA.

- Recuerda que si tienes un viaje redondo, deberás pagar TUA dos veces, por cada aeropuerto de salida. Consulta el total en la página de la aerolínea o con tu agente de viajes.

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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Aeropuerto Internacional de Santa Lucía Aeropuertos

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