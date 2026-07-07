Los aeropuertos en México con la TUA más cara en 2026: ¿dónde se paga más y en qué lugar está el de CDMX?

Las vacaciones de verano 2026 están muy cerca de comenzar, pues el ciclo escolar termina el próximo 16 de julio de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) .

Esta época del año es aprovechada por muchas familias para salir de viaje, descansar y desconectarse por un rato de la rutina diaria para recargar energías.

Muchas familias utilizan el transporte aéreo como principal opción de movilidad. Si planeas viajar a través de este medio de transporte, te dejamos cuáles son las terminales aéreas del país con mayor Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) vigentes para el mes de julio 2026.