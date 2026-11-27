Para De Winter, la conveniencia de elegir a un CFO depende de los problemas que enfrenta la compañía. Si la prioridad es mantener la producción o evitar interrupciones, un responsable de Operaciones puede tener mayor conocimiento de los equipos y de los puntos donde puede fallar la ejecución.
Si el reto es recuperar clientes, el director comercial suele tener una relación más cercana con el mercado. Finanzas gana terreno cuando la empresa necesita decidir qué compromisos proteger, qué inversiones mantener y cómo distribuir recursos que compiten entre distintas áreas.
El cambio de perspectiva también representa un desafío para quien pasa de CFO a CEO. Desde Finanzas puede calcular cuánto cuesta contratar a una persona, pero desde la dirección general debe determinar si mantener una vacante afecta la producción, retrasa un proyecto o deteriora el servicio al cliente.
En otras palabras, el nuevo CEO deja de evaluar las decisiones desde la disponibilidad de recursos y comienza a responder por las consecuencias que tienen sobre el conjunto del negocio.
La importancia del interinato
La capacidad para dirigir una empresa no se comprueba únicamente con los resultados financieros ni con la trayectoria dentro de la organización. Para Carlos Ruiz González, profesor decano de Política de Empresa de IPADE Business School, el consejo de administración debe aprovechar el periodo de interinato para observar cómo ejerce el mando el candidato.
Su propuesta es asignarle desde la primera semana dos o tres decisiones de peso y revisar su desempeño a los 30 y 60 días. También recomienda establecer por escrito qué asuntos puede resolver por su cuenta y cuáles requieren consultar al comité ejecutivo o elevarse al consejo.
“El mando no se declara, se ejercita. El consejo tiene que verlo decidir”, señala Ruiz González.
Durante ese periodo, los consejeros pueden observar qué preguntas hace el interino, a quién consulta y cómo responde cuando no cuenta con toda la información. También pueden evaluar si sostiene sus decisiones cuando enfrenta desacuerdos, incluso si el fundador continúa cerca de la operación.
Otra señal está en la relación que construye con el equipo directivo. Ruiz González recomienda que los consejeros conversen por separado con los ejecutivos que reportan al interino para conocer cómo reciben su liderazgo.
“¿La gente lo sigue o solo lo obedece? ¿Le dicen la verdad?”, plantea.
Las respuestas permiten identificar si el equipo confía en su criterio y tiene la disposición de advertirle cuando una decisión comienza a fallar.
Para los consejos, el interinato representa una oportunidad para evaluar una capacidad distinta a la que ya conocen del CFO. Hasta ese momento, han observado cómo explica los resultados de cada área y cómo identifica sus necesidades financieras. Al asumir la dirección general, deben comprobar si también puede coordinar a esos equipos, resolver sus conflictos y responder por los resultados de toda la compañía.
El conocimiento de las cuentas puede abrirle al director financiero la puerta de la oficina del CEO. Pero conservar ese lugar dependerá de que demuestre que puede dirigir algo más que los recursos de la empresa.