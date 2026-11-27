Nvidia también recurrió a este perfil en un momento de crisis. Entre el 12 y el 23 de noviembre de 2026, Colette Kress , quien llevaba 13 años al frente de Finanzas, asumió temporalmente la dirección general mientras Jensen Huang se encontraba ausente. Durante ese periodo conservó su cargo como CFO, mientras el consejo avanzaba en la búsqueda de un sucesor permanente entre candidatos internos y externos.

En México también hay antecedentes de este movimiento. Juan Carlos Carpio Fragoso pasó de la dirección corporativa de Finanzas de Pemex a la dirección general de la petrolera, en sustitución de Víctor Rodríguez Padilla. Al asumir el cargo, planteó mantener en marcha los proyectos de la empresa, fortalecer la producción y mejorar su posición financiera. Su salida dejó vacante la dirección de Finanzas, que en junio fue ocupada por Elizabeth González Garduño .

El atractivo de estos perfiles está en el conocimiento que tienen de la compañía. Un director financiero (CFO) sabe cuánto dinero genera cada unidad de negocio, dónde se concentran los riesgos y qué recursos necesita cada área para cumplir sus objetivos. Además, su participación habitual en las reuniones con el consejo le permite tener una visión transversal del negocio. Esa experiencia le da una ventaja frente a otros integrantes de la alta dirección, aunque conocer las finanzas y la operación no garantiza, por sí solo, que pueda conducir con éxito toda la empresa.

La sucesión de un CEO exige algo más que disciplina financiera. El nuevo responsable debe coordinar equipos, establecer prioridades operativas, relacionarse con clientes y proveedores y responder por decisiones que afectan a toda la empresa. Por eso, aunque Finanzas puede ser un punto de partida atractivo para los consejos de administración, la experiencia del candidato fuera de esa área también pesa en la elección.

Saskia de Winter, directora general de Winter Training, explica que el CFO está acostumbrado a decidir qué necesita primero cada área y cómo distribuir los recursos cuando no alcanzan para todos los proyectos.

“Los miembros del consejo van a buscar principalmente una continuidad. O sea, alguien que, ya que se fue el CEO, […] puede seguir con todos los retos y con toda la operación”, explica De Winter.

El reto de pasar de las cuentas a la operación

La posibilidad de que un CFO llegue a la dirección general no es una tendencia mayoritaria. Entre quienes asumieron por primera vez como CEO en empresas del S&P 1500 de Estados Unidos durante 2025, alrededor de 9% provenía de la dirección financiera. La mayoría había dirigido Operaciones o alguna división del negocio, de acuerdo con el estudio 2025 S&P 1500 CEO Transitions: Behind the CEO Moment, elaborado por Spencer Stuart.

La diferencia está en el tipo de responsabilidades que cada trayectoria permite acumular. Haber dirigido Operaciones o una unidad de negocio implica experiencia directa en la administración de equipos, la ejecución de proyectos y la responsabilidad por resultados. En Finanzas, en cambio, buena parte del trabajo consiste en evaluar el desempeño de esas áreas y determinar cómo asignarles recursos.

