En la nueva plataforma, la declaración anual incorpora la precarga de información como:

- Los pagos provisionales presentados y pagados durante el ejercicio;

- PTU pagada en el ejercicio;

- Retenciones efectivamente pagadas (ISR por sueldos y salarios, arrendamiento y RESICO)

- CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones.

- Remanente de declaraciones de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos, subsidio para el empleo, entre otros.

¿En qué fechas se presenta la Declaración Anual 2025 de personas morales?

De acuerdo con un comunicado del SAT, la declaración se realizan en las siguientes fechas:

- Las sociedades que se encuentren en periodo de liquidación, tienen hasta el 19 de enero de 2026 para presentar su declaración del ejercicio por liquidación.

- Las personas morales sin fines de lucro, tienen hasta el 16 de febrero de 2026 para presentar su declaración del ejercicio.

- Los demás regímenes establecidos en el Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Régimen Simplificado de Confianza, tienen hasta el 31 de marzo de 2026.

¿Qué necesitan las personas morales para presentar la Declaración Anual 2025?

Para enviar la declaración es necesario contar con e.firma y con un servicio de banca electrónica, ya que, en caso de obtener un saldo a cargo, el pago debe realizarse mediante transferencia electrónica, a través de bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales.

"Si se requiere modificar los ingresos o cualquier otro dato precargado, se deben presentar declaraciones complementarias. Cuando exista un saldo a cargo, la actualización de la información será visible 48 horas después del pago. Si el saldo es en ceros, tardará 24 horas en verse reflejado", detalló la autoridad fiscal.

