¿Por qué baja el ISR?

Luego de que aplicara la misma tarifa desde enero de 2023, para 2026 se ajustó en vista de que la inflación o alza de precios superó el 10% desde su última actualización. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refieren que de la última referencia considerada en noviembre de 2022, a noviembre de 2025 el alza de precios acumuló 13.21%. Por lo que la reducción para los pagadores de impuestos viene cercana a este porcentaje.

Por ejemplo, una persona con ingresos brutos por 12,000 pesos al mes, pagó mensualmente este año una tasa efectiva de ISR de 8.61%, es decir, 1,033.15 pesos.

Para el siguiente año, de acuerdo a la tabla V del Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, la misma persona con el mismo ingreso de 12,000 pesos, pagará una tasa efectiva de 7.88% o 946.61 pesos al mes. Es decir, 86.54 pesos menos, o 9.14% menos que en 2025.

Tabla ISR 2026

Esta es la tabla publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 28 de diciembre, y que sirve de base para calcular los pagos provisionales mensuales de ISR en 2026, con una fórmula que explicamos más adelante.

Con los ajustes a las tarifas, es posible que las personas suban al menos un renglón por nivel de ingresos en la tabla, por lo que aplican límites y cuotas más bajas para calcular el ISR efectivo.

¿Cómo calcular el ISR?

Para calcular lo que tendrás que pagar de ISR cada mes, sigue los siguientes pasos: