SAT rompe récord de ingresos en 2025 gracias a los impuestos y prepara Plan Maestro 2026

Al cierre de 2025, se registraron 6.04 billones de pesos, lo que representó una recaudación de impuestos por 93,803 millones de pesos más frente a lo programado, es decir un cumplimiento de 101.6%, y frente a lo recaudado en 2024, "el crecimiento fue de 487,000 millones más, casi 500,000 millones de pesos en relación con el año pasado, esto es 4.8% en terminos reales", explicó Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al participar en la conferencia matutina de Presidencia.

De 2019 a 2025 los crecimientos se han mantenido entre 350,000 millones y 450,000 millones. De todo lo recaudado por ingresos tributarios, el 27% fue aportado por el cobro de IVA e impuestos al comercio exterior en los puntos de entrada de mercancías al país del extranjero, las aduanas.

"En relación con el año pasado, Aduanas recaudó 246,000 millones más, y en términos reales es (un crecimiento) de 16%", detalló Martínez Dagnino.

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda detalló que para este año, la previsión de ingresos por impuestos es de 6.44 billones de pesos, lo que representa un incremento nominal de 496,000 millones, y un crecimiento en términos reales de 4.6%.