SAT rompe récord de ingresos en 2025 gracias a los impuestos y prepara Plan Maestro 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cerró 2025 con ingresos por el pago de impuestos excedentes frente a lo programado, y lo reportado al cierre de 2024.
El SAT cierra 2025 con ingresos excedentes por más de 90,000 mdp
Al cierre de 2025, se registraron 6.04 billones de pesos, lo que representó una recaudación de impuestos por 93,803 millones de pesos más frente a lo programado, es decir un cumplimiento de 101.6%, y frente a lo recaudado en 2024, "el crecimiento fue de 487,000 millones más, casi 500,000 millones de pesos en relación con el año pasado, esto es 4.8% en terminos reales", explicó Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al participar en la conferencia matutina de Presidencia.
De 2019 a 2025 los crecimientos se han mantenido entre 350,000 millones y 450,000 millones. De todo lo recaudado por ingresos tributarios, el 27% fue aportado por el cobro de IVA e impuestos al comercio exterior en los puntos de entrada de mercancías al país del extranjero, las aduanas.
"En relación con el año pasado, Aduanas recaudó 246,000 millones más, y en términos reales es (un crecimiento) de 16%", detalló Martínez Dagnino.
Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda detalló que para este año, la previsión de ingresos por impuestos es de 6.44 billones de pesos, lo que representa un incremento nominal de 496,000 millones, y un crecimiento en términos reales de 4.6%.
Viene el Plan Maestro del SAT
En pocos días, el SAT presentará su Plan Maestro que, como cada año, develará la estrategia del fisco para lograr sus metas de recaudación para este 2026, adelantó el titular de la SHCP.
Recordó que este Plan contiene una serie de buenas prácticas para la realización de auditorías que se concentrarán en casos donde haya incumplimientos; se realicen operaciones con factureras; presenten pérdidas fiscales recurrentes; simulen o apliquen ilegalmente deducciones, y obtengan ingresos que no son declarados. También a quienes abusen de los estímulos fiscales, y que presenten inconsistencias entre lo que importan o compran, y lo que venden.
"También a quienes importen productos con precios por debajo del mercado, incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias, que esto es, como mencionábamos, una de las principales factores detrás del aumento que ha habido en los ingresos por comercio exterior y que no paguen las retenciones por sus empleados. También que realicen operaciones a través desde paraísos fiscales, soliciten devoluciones improcedentes o paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector", dijo.
Contra factureras
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el SAT orientará sus esfuerzos en combatir a las empresas "factureras".
"Todavía creemos que hay mucha fuga de recursos que no se paga el erario. En pocas palabras, que están haciendo corrupción. Quien no paga impuestos, pues es una forma de corrupción. Entonces, ¿a dónde va a orientar sus esfuerzos el SAT?, a factureras. Todavía hay personas que compran facturas o que se dedican a hacer facturas, a través de empresas que en realidad no producen nada, pero que producen facturas. Y con eso evitan pagar el IVA o pagar el IEPS o pagar alguno de los impuestos o el ISR", explicó Sheinbaum. Agregó que todavía hay oportunidad para recaudar más en aduanas.