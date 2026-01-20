Los Cetes se niegan a dar menos rendimientos: este es el plazo que duplica a la inflación

¿Cuál es el rendimiento actual de los Cetes?

Los Cetes a 28 días permanecieron casi sin cambios respecto a la última subasta, para ubicarse en 7%.

Los instrumentos a 91 días tuvieron una baja de 0.03 unidades, para cerrar en 7.1%.

Los bonos a 182 días se ubicaron en 7.26%, mientras que los Cetes a un año se colocaron en 7.5%. Este último duplica a la inflación general actual.

¿Conviene invertir en Cetes?

Los Cetes son atractivos porque, a pesar de que han tenido reducciones, representan una alternativa para invertir si se toma como referencia a la inflación, que actualmente es de 3.69% a tasa anual, de acuerdo al Inegi.

Los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que supera al índice de precios, lo que los convierte en una opción valiosa para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo.