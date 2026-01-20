Los Cetes se niegan a dar menos rendimientos: este es el plazo que duplica a la inflación

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería (Cetes) se niegan a perder fuerza y registraron resultados mixtos en la tercera subasta de valores gubernamentales del año, manteniendo su atractivo para los inversionistas que deseen colocar su dinero con un mínimo de riesgo.
La inflación general repuntó a 3.69% en 2025, y aunque se encuentra dentro de la meta oficial, se refuerza la expectativa de que Banxico continuará relajando su política monetaria en los siguientes meses, aunque de manera más pausada.