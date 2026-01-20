¿Cuál es el "arma nuclear económica" que la UE puede utilizar contra EU?

Trump sorprendió a Europa el sábado cuando prometió gravámenes de hasta el 25% a Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia, así como a los países no miembros de la UE Reino Unido y Noruega, a menos que ese territorio autónomo danés sea cedido a Estados Unidos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, planteó la posibilidad de contratacar con el arma comercial de la UE, conocida como la opción "bazuca" o "nuclear", que se creó en 2023, pero nunca se ha activado.

La líder del grupo liberal Renew en el Parlamento Europeo, Valerie Hayer, también pidió que se utilizara ese instrumento.

La herramienta tiene por objeto disuadir la coacción económica contra cualquiera de los 27 Estados miembros de la UE.