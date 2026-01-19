Dinamarca propone enviar una misión de la OTAN a Groenlandia para 'cuidarla' de Trump

Antes del anuncio de Dinamarca y Groenlandia, Trump escribió en un mensaje enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, que "el mundo no estará seguro a menos que tengamos un Control Total y Completo sobre Groenlandia".

El dirigente republicano argumenta que "necesita" esta isla rica en minerales y tierras raras para evitar que Rusia y China implanten su hegemonía en el Ártico, y amenaza con aranceles a ocho países europeos que manifestaron su firme oposición a dicho plan y enviaron una misión militar de exploración.

Entre ellos están Reino Unido, Alemania, Francia, las principales economías del continente, y países nórdicos como Noruega.

Esta pugna, que se intensificó la semana pasada, provocó caídas en las principales bolsas europeas ya que la UE prometió una respuesta a las amenazas de Trump.

El ministro de Defensa sueco, Pal Jonson, sugirió que una misión de la OTAN "podría ser una forma de avanzar".

"Estamos viendo cuál es la vía más constructiva con la que podemos contribuir a este esfuerzo de fortalecer la huella de la alianza en el alto norte", dijo tras un encuentro con ministros de países nórdicos en la sede de la OTAN en Bruselas.