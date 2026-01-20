Trump quiere que los bancos bajen sus tasas de interés, pero los clientes pagarían el costo

El 9 de enero, el presidente Trump informó en su perfil de Truth Social que buscaría reducir las tasas que cobran los bancos a las tarjetas de crédito; la medida duraría un año.

El anuncio del presidente Trump ocurrió en un momento en el que las encuestas mostraron que apenas un 36% de los estadounidenses aprobaba el manejo de la economía y analistas consideran que esta es una forma de recuperar un poco de popularidad.

La preferencia electoral está decayendo mucho hacia el Partido Republicano y la aprobación del presidente no está en su mejor momento, consideró Álvaro Vértiz, socio y director de DGA Group.

“Todo el mundo está preocupado en Estados Unidos por el tema de la asequibilidad y qué tanto se ha encarecido la vida en Estados Unidos; es el gran tema que tiene bastante a disgusto a los votantes”, dijo Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de Inversiones en Franklin Templeton.

Las tasas promedio de las tarjetas de crédito oscilan alrededor del 20% en promedio, pero el experto destacó que las tasas de interés para las personas que pagan puntual están ligeramente arriba del 10%, mientras que las personas con menos capacidad de pago pueden tener tasas de hasta 40%.

“No es una ocurrencia para golpear el sistema financiero sino más bien es un tema político”, añadió. “Tiene que demostrar que está haciendo algo para mejorar la calidad de vida de los votantes”.