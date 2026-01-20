Publicidad

Economía

Trump quiere bajar tasa de tarjetas de crédito para ganar votantes, pero los clientes pierden

El presidente Donald Trump dio este 20 de enero como plazo para que los bancos bajen la tasa de interés de las tarjetas de crédito, pero esto supone costos que terminarán afectando a los clientes.
mar 20 enero 2026 02:48 PM
Trump quiere que los bancos bajen sus tasas de interés, pero los clientes pagarían el costo
Trump busca ganar el voto de los estadounidenses con medidas que impacten en su bolsillo; pero esto supone retos. (Joe Raedle/Getty Images)

La intención del presidente Donald Trump de topar las comisiones que cobran los bancos a las tarjetas de crédito apunta a una medida con fines electorales de cara a las elecciones intermedias, coincidieron analistas consultados por Expansión.

La medida tendrá un impacto en las utilidades de los bancos que castigarían los beneficios que reciben los clientes como puntos o cashback.

El 9 de enero, el presidente Trump informó en su perfil de Truth Social que buscaría reducir las tasas que cobran los bancos a las tarjetas de crédito; la medida duraría un año.

El anuncio del presidente Trump ocurrió en un momento en el que las encuestas mostraron que apenas un 36% de los estadounidenses aprobaba el manejo de la economía y analistas consideran que esta es una forma de recuperar un poco de popularidad.

La preferencia electoral está decayendo mucho hacia el Partido Republicano y la aprobación del presidente no está en su mejor momento, consideró Álvaro Vértiz, socio y director de DGA Group.

“Todo el mundo está preocupado en Estados Unidos por el tema de la asequibilidad y qué tanto se ha encarecido la vida en Estados Unidos; es el gran tema que tiene bastante a disgusto a los votantes”, dijo Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de Inversiones en Franklin Templeton.

Las tasas promedio de las tarjetas de crédito oscilan alrededor del 20% en promedio, pero el experto destacó que las tasas de interés para las personas que pagan puntual están ligeramente arriba del 10%, mientras que las personas con menos capacidad de pago pueden tener tasas de hasta 40%.

“No es una ocurrencia para golpear el sistema financiero sino más bien es un tema político”, añadió. “Tiene que demostrar que está haciendo algo para mejorar la calidad de vida de los votantes”.

Coletazo a los usuarios

Topar la tasa de interés a 10%, la mitad de la tasa actual, impactaría en mayor medida la rentabilidad de los bancos, tal y como ya lo han advertido directivos de Citigroup y Bank of America.

“No podemos apoyar un límite de tasas”, aseveró Jane Fraser, presidenta y directora ejecutiva de Citigroup en una llamada con inversionistas por la presentación de su reporte trimestral.

Por su parte, Brian Moynihan, director ejecutivo de Bank of America, dijo que si se reducen los límites que pueden cobrar los bancos, se restringirá el crédito.

Pero no solo las ganancias de los bancos se verán afectadas: para compensar esta falta de ingresos, los bancos podrían reducir los beneficios que dan a sus clientes y en algunos casos limitar las líneas de crédito.

“A quien perjudica esta medida es a los usuarios que no necesariamente califican (a una tarjeta) por el tema de riesgo crediticio”, dijo Vértiz.

Gonzali destacó que otra de las consecuencias es que aunque los tenedores de tarjetas van a sentir momentáneamente el alivio en el pago de intereses, cuando quieran buscar una nueva tarjeta se encontrarán con que los bancos ya no les prestarán dinero y acudirán a otros esquemas menos regulados o ilegales.

“Las otras opciones que no están reguladas o que están menos reguladas van a ser peor”, dijo.

Por otro lado, las personas que sí pagan a tiempo perderán beneficios que suelen dar los bancos como puntos o cashback.

Un análisis del centro de investigación Vanderbilt Policy Accelerator señala que topar las tasas de las tarjetas en 10% significa un ahorro de 100,000 millones de dólares, aunque también implicaría una reducción de 27,000 millones en recompensas a clientes.

“Entonces, algo que parece muy bueno al final podría afectar en temas de bancarización, inclusión financiera e incluso en temas relacionados con fomentar el consumo”, añadió Vértiz.

Aunque el presidente Trump dio como límite este 20 de enero para que los bancos implementen este tope a las tasas, si desde este miércoles los bancos hicieran caso omiso tampoco están incumpliendo la ley, ya que esta iniciativa debe ser aprobada por el Congreso.

Los bancos más grandes, por activos, en Estados Unidos son: JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley.

Las acciones de estos bancos han registrado caídas en Wall Street aunque Franklin Templeton estima que podría verse un repunte en las acciones si la medida no se lleva al Congreso.

“Si al final del día los bancos deciden no hacer nada y ven que fue puro ruido, seguramente podríamos ver una revaluación en los siguientes días”, dijo Gonzali.

Ambos expertos descartan que la medida de poner un tope a la tasa de interés de las tarjetas suponga un impacto para el sistema financiero en México.

“No creo que tenga repercusiones directas para México”, sostuvo Gonzali.

