Cinco estados concentran las exportaciones de México con 6 de cada 10 dólares: qué es lo que envían

El liderazgo corresponde a Chihuahua, que por sí solo concentró 18.9% de las exportaciones nacionales, con un valor de 28,907.9 millones de dólares entre julio y septiembre. Su peso responde al dominio del sector manufacturero, que representó 98.8% de sus ventas externas, impulsado por la fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos, así como por el equipo de transporte.

En segundo lugar se ubicó Coahuila, con exportaciones por 17,719.4 millones de dólares y una participación de 11.6 %. Al igual que Chihuahua, su perfil exportador se apoya en la industria manufacturera, que aportó 98.2 % del total estatal, con una presencia relevante del sector automotriz. Solo la fabricación de equipo de transporte generó 11,665.9 millones de dólares, equivalente a 21.8 % del total nacional de ese subsector.