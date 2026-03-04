¿A qué se dedican las empresas de María Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica de México?

Las empresas de Aramburuzabala

De acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, donde María Asunción Aramburuzabala ocupa la posición 90, la empresaria actualmente preside dos compañías:

Tresalia Capital

De acuerdo con información del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), institución donde la empresaria estudió Contaduría Pública, Tresalia Capital es la firma encargada de administrar y hacer crecer la fortuna de la familia Aramburuzabala.

Se creó como un family office —una firma dedicada a manejar el patrimonio de una familia— después de la muerte del padre de María Asunción y, más tarde, tras la venta de Grupo Modelo a Anheuser-Busch InBev. El nombre significa “Tres Aliadas”, en referencia a María Asunción, su madre y su hermana.

En términos sencillos, Tresalia no fabrica productos ni ofrece servicios al público. Su función es invertir dinero en distintas empresas y sectores para hacerlo crecer. Lo hace mediante inversiones en compañías consolidadas, startups, proyectos inmobiliarios y fondos de capital privado.

A lo largo de los años ha invertido en empresas como Televisa, KIO Networks, Aeroméxico y Kavak, además de controlar su desarrolladora inmobiliaria Abilia.

En resumen, Tresalia es el centro financiero desde el cual la familia diversificó su riqueza —antes concentrada en la cerveza— hacia distintos negocios en México y el extranjero.

Abilia

Abilia es la empresa inmobiliaria que preside María Asunción Aramburuzabala y uno de los pilares de su grupo de inversión, según su sitio web .

Fundada en 1991, se especializa en desarrollar proyectos inmobiliarios de gran escala en México, tanto residenciales como corporativos, comerciales y de usos mixtos. En más de tres décadas ha construido más de 3 millones de metros cuadrados en distintas ciudades del país.

La compañía se enfoca en proyectos de alto perfil, principalmente en zonas de alta plusvalía. Entre sus desarrollos más conocidos están Terret Polanco, Prado Sur 250, Parques Polanco y Rubén Darío 225, complejos que combinan vivienda, oficinas y comercio.

Respaldada por Tresalia Capital, Abilia opera con un modelo integral: adquiere terrenos estratégicos, diseña los proyectos, gestiona su construcción y los comercializa. Su apuesta está en desarrollos emblemáticos que generen rentabilidad para inversionistas y transformen el entorno urbano donde se construyen.

Tory Burch

Es una firma de moda fundada en 2004 en Estados Unidos y enfocada en ropa, calzado, bolsos y accesorios de lujo con proyección internacional.

María Asunción Aramburuzabala no preside la compañía, pero se mantiene como accionista a través de sus inversiones. La marca es reconocida por su estilo que combina diseño contemporáneo con una visión global del llamado “lujo accesible” dentro del mercado premium.

La empresa impulsa la Tory Burch Foundation, una fundación que busca fortalecer el poder económico de las mujeres mediante el apoyo a emprendedoras. Su meta hacia 2030 es respaldar a una comunidad de empresarias capaz de generar más de mil millones de dólares en impacto económico.