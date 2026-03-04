Publicidad

Empresas

¿A qué se dedican las empresas de María Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica de México?

Es la mujer más rica de México y una de las más influyentes: así construyó su fortuna y así operan las dos empresas desde las que gestiona un patrimonio multimillonario.
mié 04 marzo 2026 04:10 PM
¿A qué se dedican las empresas de María Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica de México?
María Asunción Aramburuzabala se mantiene desde hace años como la mujer más rica de México. (Jesús Almazán)

La empresaria María Asunción Aramburuzabala se ha mantenido durante años como la mujer más rica de México. En el ranking nacional de fortunas solo la superan Carlos Slim, Germán Larrea y Alejandro Bailleres, y se ubica por encima de Ricardo Salinas Pliego.

Es una de las mujeres más influyentes del país y actualmente preside dos empresas, desde las cuales administra su patrimonio y conserva un papel estratégico en el sector inmobiliario nacional, donde se ha consolidado como una figura determinante.

A continuación, te contamos quién es, cómo construyó su fortuna y a qué se dedican las compañías que encabeza.

¿De cuánto es la fortuna de María Asunción Aramburuzabala?

De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg , María Asunción Aramburuzabala ocupa el cuarto lugar entre las mayores fortunas de México y el sitio 390 a nivel mundial.

Con datos consultados el 4 de marzo de 2026, su patrimonio se estima en 9.33 billones de dólares, equivalentes a alrededor de 163.9 mil millones de pesos al tipo de cambio actual.

El origen de su riqueza

La historia empresarial de la familia se remonta a su abuelo, Félix Aramburuzabala, cofundador de Grupo Modelo, la cervecera detrás de marcas como Corona, Modelo Especial, Negra Modelo y Victoria.

El punto de inflexión llegó en 2013, cuando Grupo Modelo fue vendido al gigante cervecero belga Anheuser-Busch InBev (AB-InBev). Como heredera, María Asunción Aramburuzabala resultó ampliamente beneficiada por la operación, que redefinió el tamaño y alcance de su fortuna.

Tras la transacción, permaneció como accionista y forma parte del Consejo de Administración de la compañía, de acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores .

Desde entonces, administra y diversifica su patrimonio a través de Tresalia, el family office que fundó junto con su madre y su hermana, y que se ha convertido en el eje de sus inversiones.

aramburuzabala_archivo
Administra y diversifica su patrimonio a través de Tresalia Capital, el family office que fundó junto con su madre y su hermana. (Cuartoscuro/Archivo)

Las empresas de Aramburuzabala

De acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, donde María Asunción Aramburuzabala ocupa la posición 90, la empresaria actualmente preside dos compañías:

Tresalia Capital

De acuerdo con información del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), institución donde la empresaria estudió Contaduría Pública, Tresalia Capital es la firma encargada de administrar y hacer crecer la fortuna de la familia Aramburuzabala.

Se creó como un family office —una firma dedicada a manejar el patrimonio de una familia— después de la muerte del padre de María Asunción y, más tarde, tras la venta de Grupo Modelo a Anheuser-Busch InBev. El nombre significa “Tres Aliadas”, en referencia a María Asunción, su madre y su hermana.

En términos sencillos, Tresalia no fabrica productos ni ofrece servicios al público. Su función es invertir dinero en distintas empresas y sectores para hacerlo crecer. Lo hace mediante inversiones en compañías consolidadas, startups, proyectos inmobiliarios y fondos de capital privado.

A lo largo de los años ha invertido en empresas como Televisa, KIO Networks, Aeroméxico y Kavak, además de controlar su desarrolladora inmobiliaria Abilia.

En resumen, Tresalia es el centro financiero desde el cual la familia diversificó su riqueza —antes concentrada en la cerveza— hacia distintos negocios en México y el extranjero.

Abilia

Abilia es la empresa inmobiliaria que preside María Asunción Aramburuzabala y uno de los pilares de su grupo de inversión, según su sitio web .

Fundada en 1991, se especializa en desarrollar proyectos inmobiliarios de gran escala en México, tanto residenciales como corporativos, comerciales y de usos mixtos. En más de tres décadas ha construido más de 3 millones de metros cuadrados en distintas ciudades del país.

La compañía se enfoca en proyectos de alto perfil, principalmente en zonas de alta plusvalía. Entre sus desarrollos más conocidos están Terret Polanco, Prado Sur 250, Parques Polanco y Rubén Darío 225, complejos que combinan vivienda, oficinas y comercio.

Respaldada por Tresalia Capital, Abilia opera con un modelo integral: adquiere terrenos estratégicos, diseña los proyectos, gestiona su construcción y los comercializa. Su apuesta está en desarrollos emblemáticos que generen rentabilidad para inversionistas y transformen el entorno urbano donde se construyen.

Tory Burch

Es una firma de moda fundada en 2004 en Estados Unidos y enfocada en ropa, calzado, bolsos y accesorios de lujo con proyección internacional.

María Asunción Aramburuzabala no preside la compañía, pero se mantiene como accionista a través de sus inversiones. La marca es reconocida por su estilo que combina diseño contemporáneo con una visión global del llamado “lujo accesible” dentro del mercado premium.

La empresa impulsa la Tory Burch Foundation, una fundación que busca fortalecer el poder económico de las mujeres mediante el apoyo a emprendedoras. Su meta hacia 2030 es respaldar a una comunidad de empresarias capaz de generar más de mil millones de dólares en impacto económico.

Las lecciones que deja la empresaria

La trayectoria de María Asunción Aramburuzabala ofrece varias lecciones sobre cómo preservar y expandir una gran fortuna a lo largo del tiempo. La primera es evidente: heredar un patrimonio no asegura su permanencia; hacerlo crecer requiere disciplina financiera, visión estratégica y capacidad de adaptación ante distintos entornos económicos.

Otra enseñanza clave es la diversificación. Tras la venta del negocio cervecero familiar, la estrategia no fue concentrar el capital en un solo sector, sino distribuirlo en distintas industrias, regiones y niveles de riesgo. Esa decisión reduce la exposición a crisis específicas y permite aprovechar oportunidades en diferentes ciclos económicos.

También resalta la importancia de la institucionalización. Más que manejar la riqueza como un patrimonio personal, su estructura opera mediante un family office con criterios formales de inversión, análisis profesional y enfoque de largo plazo, lo que aporta orden y continuidad.

Además, según el ranking 2026 de Las 100 mujeres más poderosas de los negocios de la revista Expansión, ocupa el lugar número 14, una posición que confirma su influencia dentro del entorno empresarial mexicano.

En conjunto, su caso muestra que la diferencia no radica únicamente en el tamaño de la fortuna, sino en la manera en que se gestiona, se diversifica y se convierte en una plataforma de influencia económica sostenida.

