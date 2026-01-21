La economía mexicana cerró diciembre con crecimiento mensual de 0.2%, anticipa el Inegi

En su estimación preliminar —que se adelanta cinco semanas a la publicación oficial del IGAE— el instituto calcula que las actividades terciarias avanzaron 2.9% anual, mientras que las actividades secundarias (industria) crecieron 1.2% en el último mes del año, ambas en cifras desestacionalizadas.

A tasa mensual, el IOAE anticipa un incremento de 0.2% del IGAE en diciembre, con un avance de 0.1% en las actividades secundarias y de 0.2% en las terciarias, lo que sugiere un cierre de año con crecimiento, aunque sin señales de aceleración marcada en el corto plazo.

La estimación para noviembre fue revisada al alza, desde una contracción mensual de 0.16% a un crecimiento de 0.13%.

"Por su parte, el IOAE de diciembre mostró un crecimiento mensual de 0.16%. De confirmarse esto, en el cuarto trimestre el PIB mostró un crecimiento trimestral de 0.97% y anual de 1.36%. Así, en todo 2025 el PIB habría mostrado un crecimiento de 0.65%", señaló Banco Base, aunque advirtió que el indicador oportuno suele ser revisado de forma significativa.

En términos de nivel, el indicador estima que el IGAE alcanzó 105.9 puntos (base 2018=100) en diciembre de 2025, su mayor registro del año. Las actividades terciarias se ubicaron en 108.5 puntos, mientras que las secundarias alcanzaron 101.5 puntos, reflejando la mayor fortaleza relativa del sector servicios frente a la industria.