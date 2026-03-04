La historia de los Baillères: de vender maíz y granos a ser dueños del Palacio de Hierro y la plata

La compra del Palacio de Hierro

El control de El Palacio de Hierro pasó a manos de la familia Baillères en circunstancias que Alberto Baillères describe como “toda una historia, muy circunstancial”, aproximadamente un año y medio antes de la muerte de su padre, Raúl Baillères Chávez, quien falleció en la Ciudad de México el 3 de enero de 1967. Esta adquisición se convirtió en un punto clave para la consolidación de Grupo Bal.

El contacto inicial surgió cuando los dueños franceses decidieron vender la tienda. Ernesto Couttolenc, director general en ese entonces, buscó a Raúl Baillères, quien se encontraba hospitalizado tras una operación de apéndice. Ante la situación, los vendedores hablaron con Alberto, quien mostró interés inicial, a la espera de la aprobación de su padre.

Tras recuperarse, Don Raúl aceptó analizar la compra. Se firmaron cartas de confidencialidad y se realizó un due diligence con ejecutivos de su financiera y de la Cervecería Moctezuma, donde los Baillères ya operaban.

Raúl, prudente por desconocer el negocio, pedía a Alberto buscar “cadáveres en los clósets” para detectar posibles problemas ocultos. La sorpresa llegó cuando, en lugar de riesgos, hallaron lingotes de oro guardados en las bóvedas del Palacio de Hierro, práctica que los dueños franceses consideraban de buena suerte.

Un detalle curioso ocurrió durante la negociación: los vendedores exigieron reembolso por los telegramas enviados en el proceso. La respuesta de Raúl fue una lección de negocios: “¿Sí quieres comprar El Palacio de Hierro? Hay que pagar los telegramas”. Finalmente, la familia adquirió el control de la tienda y, pocos días después, Alberto fue nombrado al frente del negocio.

Tras la adquisición, Alberto viajó a Estados Unidos y Europa para definir la estrategia de la tienda. Decidió que su vocación debía ser la alta calidad y el prestigio, rechazando modelos de descuento. Con esta visión, El Palacio de Hierro se consolidó como un pilar del comercio mexicano de lujo y un activo central de la economía familiar de los Baillères.