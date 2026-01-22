Trump demanda a JPMorgan y a su director ejecutivo por 5,000 mdd

Trump demanda al menos 5,000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios en una querella civil presentada ante un tribunal estatal de Florida.

La denuncia se centra en las medidas que tomó JPMorgan para cortar lazos con Trump tras el asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, después de que el republicano se negara a reconocer su derrota tras perder en las elecciones presidenciales de 2020 frente a Joe Biden.

JPMorgan dijo que el caso "no tiene fundamento", pero pidió una reforma regulatoria para "evitar la instrumentalización del sector bancario".

Trump fue notificado el 19 de febrero de que JPMorgan cerraría varias cuentas, lo que causó "un considerable daño financiero", según la denuncia.