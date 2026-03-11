Publicidad

Opinión

Más bancos, la misma promesa. El déficit silencioso de la innovación financiera

¿Estamos frente a una transformación real en la propuesta de valor o simplemente una multiplicación de actores con variaciones sobre el mismo modelo?
mié 11 marzo 2026 06:06 AM
inclusion financiera redes 2g y 3g
La inclusión financiera no se resuelve con una aplicación más intuitiva, se resuelve cuando el sistema logra integrar a quienes históricamente han quedado fuera por informalidad, volatilidad de ingresos o falta de historial crediticio tradicional, y ahí es donde la innovación todavía parece cautelosa, apunta Daniel Mendieta. (martin-dm/Getty Images)

México vive una expansión silenciosa en su sistema bancario. Cada vez hay más instituciones autorizadas, más licencias, más aplicaciones móviles, más tarjetas, más campañas digitales prometiendo simplicidad y cercanía. En términos formales, el ecosistema crece, la competencia aumenta, el mercado se dinamiza.

Pero conviene detenerse y formular una pregunta incómoda: ¿estamos frente a una transformación real en la propuesta de valor o simplemente una multiplicación de actores con variaciones sobre el mismo modelo?

La fortaleza institucional del sistema financiero mexicano es innegable. El marco regulatorio ha permitido estabilidad, orden y supervisión prudente. Sin embargo, la innovación no se decreta con nuevas licencias, se demuestra en la capacidad de alterar estructuras de acceso.

La mayoría de los nuevos bancos digitales compiten en las mismas dimensiones: mejor experiencia de usuario, apertura de cuenta en minutos, tarjeta sin anualidad, transferencias rápidas, algún rendimiento marginal sobre saldo. Son mejoras relevantes, pero incrementales. Modernizan la interfaz, no necesariamente el fondo.

La inclusión financiera no se resuelve con una aplicación más intuitiva, se resuelve cuando el sistema logra integrar a quienes históricamente han quedado fuera por informalidad, volatilidad de ingresos o falta de historial crediticio tradicional, y ahí es donde la innovación todavía parece cautelosa.

El problema no es tecnológico. México cuenta con infraestructura de pagos en tiempo real, conectividad creciente y capacidades digitales suficientes para operar a gran escala. El desafío es estratégico. ¿Qué modelo de riesgo están dispuestos a adoptar los nuevos bancos? ¿Qué fuentes de datos alternativos están integrando? ¿Qué productos están diseñando específicamente para trabajadores independientes, microempresarios o economías híbridas?

Si el crédito continúa dependiendo de estructuras convencionales de evaluación y los productos de ahorro se diseñan para quienes ya tienen excedentes, el impacto estructural será limitado. Más bancos significarán mayor competencia por el mismo segmento de usuarios bancarizados, no necesariamente mayor profundidad financiera en la base de la pirámide.

La paradoja es evidente. Nunca habíamos tenido tantas instituciones digitales operando bajo estándares regulatorios claros. Nunca habíamos tenido tanta capacidad tecnológica disponible. Y, sin embargo, la conversación sobre inclusión sigue girando en torno a penetración de cuentas, no a movilidad económica.

Incluir no es abrir cuentas. Incluir es permitir que una persona acceda a capital productivo, gestione riesgo, construya historial financiero y escale económicamente dentro del sistema formal. Esa transición exige rediseñar incentivos, tolerancia al riesgo y modelos de negocio. Exige asumir que la verdadera innovación no siempre es la más cómoda.

En otras jurisdicciones, la disrupción no vino únicamente por más bancos, sino por modelos que integraron pagos, crédito, seguros y datos en una experiencia coherente y contextual. Ecosistemas donde el servicio financiero se vuelve casi invisible, integrado en la actividad económica cotidiana. En México, el potencial existe, la pregunta es si la industria está dispuesta a moverse hacia esa convergencia o si preferirá competir en una guerra de tasas y funcionalidades similares.

La expansión del sistema bancario es positiva, refleja confianza, crecimiento y sofisticación del mercado. Pero el número de instituciones no es, por sí mismo, un indicador de transformación. Lo que definirá el siguiente ciclo de la industria financiera mexicana no será cuántos bancos operan, sino cuántos están dispuestos a redefinir la propuesta de valor.

Y la respuesta no necesariamente tiene que venir del regulador. El marco institucional ha hecho su parte al abrir espacio y mantener estabilidad. El siguiente salto puede surgir de un innovador que entienda que la verdadera ventaja competitiva no está en replicar el modelo existente con una mejor interfaz, sino en integrar pagos, datos, financiamiento y experiencia en una arquitectura distinta.

