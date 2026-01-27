La UE e India sellan un acuerdo histórico y crean una zona de libre comercio 'gigante'

"Este acuerdo traerá muchas oportunidades", se congratuló el primer ministro indio, Narendra Modi, incluso antes de reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Representa alrededor del 25% del PIB mundial y un tercio del comercio" internacional, añadió.

"Europa e India han hecho historia hoy", añadió Von der Leyen en la red social X. "Hemos cerrado la madre de todos los acuerdos. Hemos creado una zona de libre comercio de 2.000 millones de personas que beneficiará a ambas partes", prosiguió.

Los últimos obstáculos para la conclusión del texto, que prevé la reducción de los aranceles mutuos, se superaron el lunes durante las negociaciones finales.

Según Bruselas, la reducción de los gravámenes indios sobre las importaciones europeas debería permitir a la UE ahorrar al año hasta 4,000 millones de euros (unos 4,750 millones de dólares).

Los funcionarios de la UE afirmaron que el acuerdo es el más ambicioso que India ha firmado jamás y que las empresas europeas se beneficiarán de la denominada "ventaja del pionero".

Los sectores clave en Europa de la agricultura, el automóvil y los servicios saldrán ganando, especialmente productos emblemáticos como el vino, el aceite de oliva o los alimentos procesados como la pasta, el pan o el chocolate.

Sin embargo, sectores agrícolas sensibles, como la carne de res, el arroz y el azúcar, cuya inclusión en un acuerdo alcanzado recientemente con el bloque suramericano Mercosur provocó la ira de los agricultores europeos, quedaron fuera del acuerdo.

El 17 de enero, la UE firmó ese pacto, que crea otra de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tras más de 25 años de negociaciones. Sin embargo, el Parlamento Europeo lo remitió a la justicia del bloque, lo que suspendió su ratificación durante año y medio.