Trump: La Fed debería "bajar sustancialmente" las tasas de interés

El miércoles, la Fed votó 10-2 a favor de mantener sin cambios la tasa de referencia de préstamos, lo que llevó al mandatario estadounidense a renovar su arremetida contra el presidente de la Fed, Jerome Powell.

"Jerome 'Demasiado Tarde' Powell volvió a negarse a recortar las tasas de interés, a pesar de que no tiene absolutamente ninguna razón para mantenerlas tan altas", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Calificó a Powell de "idiota" y añadió: "¡La Reserva Federal debería bajar sustancialmente las tasas de interés, AHORA!".

Los tipos de interés de referencia se hallan en un rango de 3.50% a 3.75% .

Si bien Trump dijo que Powell "admite que la inflación ya no es un problema ni una amenaza", la Fed señaló en un comunicado el miércoles que el índice de precios "sigue siendo algo elevado".