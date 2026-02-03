Las 17 actividades vulnerables de lavado de dinero y que el SAT pretende evitar

Colegios de notarios, corredores, mediadores, contadores públicos, abogados, artistas plásticos, inmobiliarias, juegos con apuestas, concursos y sorteos, representantes de donatarias, comercializadores de vehículos, entre otros.

Se les explicó cuáles son las obligaciones que corresponden a cada sector, entre ellas darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero y presentar avisos o informes.

Las 17 actividades vulnerables de lavado de dinero

1.- La práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados.

2.- Tarjetas de servicios, de crédito, prepagadas y todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario.

3.- La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero.

4.- El ofrecimiento habitual o profesional, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía.

5.- La realización habitual o profesional de actividades de construcción o desarrollo de bienes inmueble.

6.- La recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un Desarrollo Inmobiliario cuya finalidad sea su venta o renta.

7.- La comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes.

8.- La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte.

9.- La comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.

10.- La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres e inmuebles.

11.- La prestación habitual o profesional de servicios de traslado, custodia de dinero o valores.

12.- La prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente.

