La economía mexicana cerró noviembre de 2025 con señales encontradas en su demanda interna. Mientras la inversión fija bruta mostró un avance mensual moderado, el consumo privado registró su primera contracción en más de medio año, reflejando cautela de hogares y empresas en un entorno de desaceleración.
La inversión repunta gracias a la construcción, pero el consumo se debilita
De acuerdo con datos del Inegi, la inversión fija bruta creció 0.37% mensual en noviembre, desacelerándose frente al avance de octubre. El impulso provino casi exclusivamente de la construcción, que aumentó 1.49% mensual, con crecimientos tanto en el segmento residencial (0.72%) como en el no residencial (2.19%), ambos por segundo mes consecutivo. En contraste, la inversión en maquinaria y equipo volvió a contraerse (-0.20% mensual).
“El repunte estuvo explicado principalmente por la construcción que hiló dos meses de incrementos, mientras que la inversión en maquinaria y equipo continúa mostrando rezago, particularmente la de origen nacional, reflejando cautela en las decisiones de inversión”, explicó Monex en una nota de análisis.
A tasa anual, la inversión fija bruta cayó 5.68% en noviembre, acumulando 15 meses consecutivos de retrocesos, una racha solo comparable con periodos de recesión. Destaca la caída de 11.63% anual en maquinaria y equipo, mientras que la construcción logró un leve crecimiento de 0.62%, apoyado por el dinamismo residencial.
Al separar por sector, la inversión privada en construcción creció 7.76% anual, pero la pública se desplomó 23.98%, reflejo del menor gasto en inversión física del gobierno federal.
El consumo apunta a su peor desempeño desde 2020
El Indicador Mensual de Consumo Privado publicado también por el Inegi mostró una contracción de 0.48% mensual en noviembre, cortando una racha de cinco meses al alza. La caída estuvo explicada por el consumo de bienes importados, que retrocedió 2.92% mensual tras seis meses de crecimiento, mientras que el consumo de bienes y servicios de origen nacional avanzó apenas 0.12%. A tasa anual, el consumo creció 2.84%, desacelerándose desde el 4.10% previo.
En el acumulado de enero a noviembre, el consumo privado apenas avanzó 0.78% anual, su peor desempeño para un periodo similar desde 2020, año de la pandemia.
“El crecimiento acumulado sugiere debilidad en la economía mexicana y cautela por parte de los consumidores. Además, persisten factores en México que pueden limitar el consumo, como el deterioro en el mercado laboral y caídas en el flujo de las remesas”, señaló Banco Base.