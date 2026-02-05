La inversión repunta gracias a la construcción, pero el consumo se debilita

De acuerdo con datos del Inegi, la inversión fija bruta creció 0.37% mensual en noviembre, desacelerándose frente al avance de octubre. El impulso provino casi exclusivamente de la construcción, que aumentó 1.49% mensual, con crecimientos tanto en el segmento residencial (0.72%) como en el no residencial (2.19%), ambos por segundo mes consecutivo. En contraste, la inversión en maquinaria y equipo volvió a contraerse (-0.20% mensual).

“El repunte estuvo explicado principalmente por la construcción que hiló dos meses de incrementos, mientras que la inversión en maquinaria y equipo continúa mostrando rezago, particularmente la de origen nacional, reflejando cautela en las decisiones de inversión”, explicó Monex en una nota de análisis.

A tasa anual, la inversión fija bruta cayó 5.68% en noviembre, acumulando 15 meses consecutivos de retrocesos, una racha solo comparable con periodos de recesión. Destaca la caída de 11.63% anual en maquinaria y equipo, mientras que la construcción logró un leve crecimiento de 0.62%, apoyado por el dinamismo residencial.

Al separar por sector, la inversión privada en construcción creció 7.76% anual, pero la pública se desplomó 23.98%, reflejo del menor gasto en inversión física del gobierno federal.